Schwerer Unfall: Radlerin schwerst verletzt, Lkw-Fahrer in U-Haft

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 16.20 Uhr bei Baar ereignet, wie die Aichacher Polizei am Montag in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg mitteilt. Eine 60-jährige Radfahrerin wurde dabei schwerst verletzt. Ein 48-jähriger Lastwagenfahrer beging zunächst Unfallflucht und befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der 48-Jährige mit seinem Lastwagen von Baar in Richtung Thierhaupten. Etwa auf Höhe der Wallfahrtskirche Maria im Elend überholte er eine 60-jährige Fahrradfahrerin und einen 61-jährigen Fahrradfahrer, welche die Ortsverbindungsstraße ebenfalls in Richtung Thierhaupten befuhren. Aus bislang unbekannter Ursache übersah der 48-Jährige bei seinem Überholvorgang einen 40-jährigen und einen 64-jährigen Autofahrer, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs waren. Beide Pkws waren zudem mit je einem Beifahrer besetzt.

Ein Auto überschlägt sich, eines schleudert gegen die Radlerin

Der 48-jährige Lastwagenfahrer musste laut Polizei nach rechts ausweichen und der entgegenkommende 64-Jährige bis zum Stillstand abbremsen. Der 40-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 64-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Auto des 64-Jährigen. Der Wagen des 40-Jährigen schleuderte auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit der 60-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Hierbei wurde die 60-Jährige schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Alle anderen fünf Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lastwagenfahrer flüchtete von der Unfallstelle und konnte nur kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung auf der Autobahn A8 durch Einsatzkräfte gestoppt werden. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das Amtsgericht Augsburg Haftbefehl, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gegen den 48-Jährigen und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 40-jährige Autofahrer muss zur Blutentnahme

Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte bei dem 40-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Deshalb veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei dem 40-Jährigen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 60.000 Euro. Die Feuerwehren Thierhaupten und Baar sowie der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ortsverbindungsstraße zeitweise gesperrt.