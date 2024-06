Sielenbach

06:00 Uhr

Das Hochwasser hat seine Spuren hinterlassen

Auch fast zwei Wochen nach dem Hochwasser sieht man am Dorfplatz in Sielenbach noch immer die Spuren der Überschwemmung. Das Wasser hat kleine Bäume mitgerissen und vor allem viel Schlamm angespült.

Plus Die Gemeinde Sielenbach muss viel Geld in die Hand nehmen, um die vom Hochwasser beschädigten Wege herzurichten. Insgesamt lief trotzdem alles glimpflich ab.

Von Gerlinde Drexler

Vor allem die Wege in der Gemeinde Sielenbach hat das Hochwasser am ersten Juni-Wochenende teilweise schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt habe die Gemeinde aber Glück gehabt, war das Fazit, das Bürgermeister Heinz Geiling am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderates zog. Dennoch will die Gemeinde Lehren aus der Situation ziehen.

Als um sechs Uhr morgens der Alarm losging, waren die beiden Freiwilligen Feuerwehren aus Sielenbach und Tödtenried sofort da und begannen, Sandsäcke abzufüllen. Auch die Feuerwehr aus Randelsried (Gemeinde Altomünster) und Todtenweis sei im Laufe des Tages noch zur Unterstützung gekommen, sagte Geiling. Er bedankte sich auch bei den Landwirten, die sofort mit vielen Metallgitterboxen anrückten, um die Sandsäcke transportieren zu können.

