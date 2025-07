Der Landkreis Aichach-Friedberg bläst zur „Solaroffensive“

Es tut sich was in Sachen Energiewende. Auf immer mehr Dächern sind im Landkreis Photovoltaikanlagen zu sehen, die Strom erzeugen und liefern. Daneben gibt es ebenso wenig Zweifel an der Aussage, dass der Bedarf an Energie weiter steigen wird, nicht zuletzt durch Autos mit E-Antrieb. Darum ist der Landkreis Aichach-Friedberg bemüht, das Thema vorrangig zu behandeln und die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. In einem Pressegespräch im Aichacher Kreisgut berichteten Fachleute davon, dass auf den Dächern im Wittelsbacher Land Ende 2024 bereits eine Leistung von 243 Megawatt Peak (MWp) installiert ist, es wäre aber Potenzial für 770 MWp vorhanden. Es besteht also noch reichlich Luft nach oben. Der Landkreis geht in die „Solaroffensive“.

Auf dem westlichen Dach des Kreisguts ist seit einigen Monaten eine PV-Anlage in Betrieb, wie Mats Seghorn, Sachgebietsleiter der Gebäudewirtschaft im Landratsamt, betonte. Nun ist daran gedacht, dass an dem Gebäude Ladestationen installiert werden, um auf diese Weise Dienstfahrzeuge mit E-Strom zu versorgen. Die gesamten Kosten für die Photovoltaikanlage bezifferte Seghorn mit 150.000 Euro.

Auf acht Schulen gibt es schon Photovoltaikanlagen

Auf Schulen befinden sich bereits in acht Fällen solche Anlagen; in dem Stil soll es weitergehen. So bestehe beispielsweise am Gymnasium in Friedberg Interesse dafür. Ob bereits im nächsten Jahr daraus was wird, konnte Seghorn noch nicht sagen. Nicht zuletzt geht es dabei um die Finanzierung. Daneben müssten auch Fragen der Statik geklärt werden. Mats Seghorn erinnerte an einen politischen Beschluss aus dem Jahr 2021, der für die Verwaltung das Startsignal war, um auf verschiedenen Ebenen aktiv zu werden. Jedes Jahr sollen nun ein, zwei Anlagen wie auf dem Kreisgut dazu kommen.

Im Landratsamt ist man darauf bedacht, dass die Energiewende voranschreitet. Und ganz offensichtlich denkt zumindest ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leute hierzulande ähnlich. Anna Hengelein von der Fachstelle für Klimaschutz teilte mit: „Viele Schulen wollen ein Zeichen setzen.“ Sie hätten die Möglichkeit, sich an der Aktion „Klimaschule Bayern“ zu beteiligen.

Kostenlose Beratung und Flächenbörse

Mit mehreren Bausteinen will man die Solaroffensive im Landkreis voranbringen. So gebe es bei großen Dächern eine kostenlose Beratung vor Ort. Mit einem Vortragsprogramm sollen Privatleute ebenso angesprochen werden wie die Landwirtschaft. Ein Solarkataster im Internet wird ergänzt um eine Flächenbörse. Damit können Interessenten erfahren, wo sie Flächen für Anlagen pachten könnten. Am Dienstag, 29. Juli, findet eine Infoveranstaltung zum Thema „Erste Schritte zu Ihrer Photovoltaik-Anlage“ in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule statt, die man online verfolgen kann. In Lokalen sollen bei Solartreffen Erfahrungen ausgetauscht werden, wobei Experten eine neutrale Beratung anbieten. Am 26. September sollen bei einer Kick-Off-Veranstaltung im Aichacher Kino Unternehmen angesprochen werden.

Stefanie Mießl, ebenfalls in der Fachstelle für Klimaschutz tätig, unterstrich zwei wichtige Aspekte. PV-Anlagen seien nicht nur in puncto Klimaschutz wichtig, sondern auch sehr wirtschaftlich. So seien die Preise für Module und Speicher stark nach unten gegangen, gleichzeitig gelten diese Komponenten heute als leistungsfähiger im Vergleich zu früheren Jahren. Anna Hengelein plädierte dafür, dass man unabhängig werden sollte von Energie-Importen. In diesem Zusammenhang sprach sie die Erfahrungen aus der Ukraine-Krise an.