App „Too good to go“ rettet Essen und hilft sparen: Diese Geschäfte im Landkreis machen mit

74,5 Kilogramm Lebensmittel werden in Deutschland pro Person in einem Jahr weggeworfen. Die Onlineplattform „Too good to go“, zu Deutsch „zu gut, um wegzuschmeißen“, geht dagegen vor. In der App können Geschäfte Ware anbieten, die für den regulären Verkauf nicht (mehr) geeignet ist. Auch im Landkreis machen Bäckereien, Metzgereien, Tankstellen-Shops und sogar ein Tierfuttergeschäft mit.

Die Friedberger Bäckerei Schwab nimmt an der Aktion "Too good to go" teil. Chefin Lieselotte Schwab und ihrem Mann liegt am Herzen, dass Brot und Semmeln nicht weggeworfen werden. Foto: Amelie Eckert

Kunden können in der App eine Tüte reservieren und dann im Laden abholen - was genau sie beinhaltet, wissen sie nicht. Die Päckchen kosten in der Regel zwischen 3,50 und 25 Euro, wobei der ursprüngliche Warenwert dabei oft mindestens halbiert wird.

Mit dabei ist unter anderem die Metzgerei Rupp, die mehrere Filialen im Landkreis betreibt. Marina Rupp berichtet, der ökologische Trend werde gut angenommen. Neben Wurst und Salaten gibt es über die App oft ganze Mahlzeiten vom Mittagstisch.

Die Reaktionen fallen überwiegen positiv aus. „Natürlich gibt es vereinzelt Kunden, die das Prinzip der App nicht verstanden haben. Man muss einfach offen sein und sich überraschen lassen.“ Oft helfen Mitarbeitende, indem sie Rezeptvorschläge in die Tüten packen.

Bäckerei Schwab aus Friedberg macht bei „Too good to go“ mit

Über die App von „Too good to go" lässt sich ganz einfach eine Überraschungstüte mit geretteten Lebensmitteln bestellen. Foto: Allgäuer Zeitung (Symbolbild)

Auch Liselotte Schwab, Chefin der Bäckerei Schwab in Friedberg, erzählt, das Konzept werde sehr gut angenommen. Einmal in der Woche holen zwar Ehrenamtliche der Friedberger Tafel Waren bei Schwab ab. Doch ihrem Mann und ihr reiche das nicht. „Ich will, dass wir nichts wegschmeißen“, sagt sie. Wöchentlich werden deshalb in allen drei Filialen zusammen etwa 130 Kilogramm Backwaren über die App verkauft. Da sei alles dabei, manchmal sogar ganze Brotlaibe. Nur Brezen seien leider oft keine mehr übrig.

„Too good to go“ an der Ran-Tankstelle in Aichach

„Too good to go“ hilft so, Lebensmittel vor der Tonne zu retten. Timo Schubach hat festgestellt, dass in seiner Ran-Tankstelle in Aichach durch die App weniger Müll anfällt. So muss weniger für die Entsorgung gezahlt werden - und dafür wird Umsatz generiert. „Für uns ist es kein Unterschied, ob wir einen Tag alte Brötchen in den Müll werfen oder in eine Tüte zum Verkaufen“, stellt er fest. Die Backwaren, ursprünglich 10 Euro wert, werden dann zu einem festen Preis von 3,50 Euro verkauft.

Eine bunte Auswahl an Gebäck gibt es an der Ran-Tankstelle in Aichach über die „Too good to go"-App. Foto: Amelie Eckert

Der Testkauf unserer Redaktion belegt: Für das Geld bekommt man eine ganze Fülle von Backwaren. Sie reicht von der Körner- bis zur Laugensemmel und vom Croissant bis zum süßen Teilchen. 15 Überraschungstüten pro Woche gehen über die Theke, das sind etwa dreieinhalb Kilogramm Backwaren. Er würde sich wünschen, dass noch mehr Unternehmen bei dieser Aktion mitmachen.

In Aichach gibt es Tiernahrung über „Too good to go“

Florian Ziegler bietet in seinem Geschäft Tierfreunde überschüssige Tiernahrung mit der „Too good to go“-App für weniger Geld an. Da in seinem Laden in Aichach nur Tiernahrung ohne künstliche Konservierungsstoffe verkauft wird, gibt es oft Snacks, Dosen- oder Trockenfutter, bei dem das Mindesthaltbarkeitsdatum abzulaufen droht.

Florian Ziegler ist mit seinem Geschäft Tierfreunde in Aichach bei „Too good to go" dabei. In die Tüten steckt er oft noch kleine Geschenke. Foto: Amelie Eckert

Das Futter für Hunde, Katzen, Vögel, Nager und Fische wird oft von Kunden gekauft, die sich die „vernünftige Ware“, so Ziegler, nicht leisten können. Die Überraschungstüten sind aber auch bei Leuten beliebt, die sie an Freunde oder Nachbarn verschenken. Ziegler meint es besonders gut: In die verkauften zehn bis 30 Tüten pro Tag legt er als kleine Überraschung Proben oder Knochen mit dazu.