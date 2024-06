Lebensmittelverschwendung

Tonne statt Teller: Warum landen Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll?

Plus Jeder Deutsche wirft im Jahr knapp 80 Kilo Lebensmittel weg. Die enorme Verschwendung frisst Geld und natürliche Ressourcen. Höchste Zeit, sich mal zu fragen: Woran liegt das und was kann man dagegen tun?

Von Felicitas Lachmayr

Paletten mit Erdbeeren ragen in die Höhe, daneben stapeln sich Aprikosen, Äpfel, Avocados. Leonhard Dünninger inspiziert eine Kiste Ingwer. „Frisch aus China eingeflogen“, sagt er. „Alles, was auf der Welt angebaut wird, kann man hier kaufen.“ In der Münchner Großmarkthalle. Zehn Uhr morgens, das Feilschen um die beste Ware ist längst vorbei und Dünninger hat die ersten Gäste über das Gelände geführt. Er ist Beamter bei der Stadt, die Führungen durch die Großmarkthalle gehören zu seinem Job, früher arbeitete er bei der Abfallwirtschaft. „Da ist mir bewusst geworden, wie viel jeden Tag im Müll landet“, sagt er. Seitdem rettet er Lebensmittel.

Weltweit werden jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen, ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel landet im Müll. Gleichzeitig leiden nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 925 Millionen Menschen an Unterernährung. Die enorme Verschwendung frisst Geld, Ressourcen und offenbart die soziale Ungleichheit. Studien zeigen: Je reicher die Menschen, desto mehr Lebensmittel verschwenden sie. Essen für die Tonne muss man sich leisten können. In der EU werden jährlich 60 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeschmissen, allein in Deutschland sind es elf Millionen Tonnen. Höchste Zeit, sich mal zu fragen: Woran liegt das und was kann man dagegen tun?

