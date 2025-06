Ein SVO siegt selten allein: Der SV Ottmaring und SV Obergriesbach sind Meister

Ein Pfingstwochenende zu verlieben – zumindest beim SV Ottmaring und SV Obergriesbach. Die Gelb-Schwarzen erledigten ihre letzte Pflichtaufgabe mit einem hart umkämpften 2:0-Heimsieg und sicherten sich damit die Meisterschaft in der A-Klasse Aichach vor dem TSV Weilach. In der Augsburger Liga sicherte sich der SV Ottmaring mit einem deutlichen 6:2-Heimerfolg über den TSV Friedberg II die Meisterschaft. Mit dem Schlusspfiff stürmten die Fans auf den Rasen, feierten und sangen mit ihren Meisterburschen. Am Ende durften beide Spitzenreiter nicht nur die Meisterschaft feiern, sondern auch den Aufstieg in die Kreisklasse. Dem TSV Weilach (am Mittwoch gegen den TSV Schiltberg in Aresing) und dem TSV Sielenbach (am Donnerstag gegen den FC Hellas Augsburg in Dasing) bleibt nun die Chance über die Relegation in die Kreisklassen aufzusteigen.

Hohe Siege feierten zum Saisonabschluss der FC Affing II – 9:1 gegen den SC Eurasburg – und die Wanderfreunde Klingen – 7:1 gegen den BC Aresing. Den Gang in die B-Klasse müssen der TSV Inchenhofen II und FC Hochzoll aus der A-Klasse Augsburg Ost antreten, während es am letzten Spieltag in der Aichacher Gruppe noch den TSV Kühbach II neben Türkspor Aichach erwischte.

SV Ottmaring – TSV Friedberg II 6:2

„Einfach fantastisch, wie mein Team diese schwere Heimaufgabe am letzten Spieltag gemeistert hat“, sprudelte es aus einem völlig durchnässten „Meistertrainer“ Christian Jauernig heraus. Im Stadtderby gegen den TSV Friedberg II mussten die Ottmaringer nochmals voll an ihre Grenzen eine Stunde lang gehen. „Die jungen Friedberger haben uns nichts geschenkt und haben es richtig spannend gemacht“, so der 41-jährige Ottmaringer Coach. Seine Elf führte schnell durch Routinier Benjamin Lechner und Matthias Gail mit 2:0 – die Gäste kamen aber stark zurück. Manuel Frindert und Fabian Langner ließen es ruhig werden in Ottmaring. Dann aber war es Cihan Cimen, der die Weichen zur Meisterschaft stellte. Torjäger Stefan Stronczik mit seinem 22. Saisontreffer, Roman Gail und Benjamin Ridzal sorgten für das halbe Dutzend und die Partystimmung. „Das haben sich die Jungs verdient, wir sind zurück in der Kreisklasse“, jubelte Trainer Jauernig.

SV Obergriesbach – SC Mühlried 2:0

Icon Vergrößern Es war ein harter Kampf – der sich am Ende lohnte: Mit einem 2:0-Heimsieg krönte sich der SV Obergriesbach zum Meister der A-Klasse Aichach. Foto: Reinhold Rummel Icon Schließen Schließen Es war ein harter Kampf – der sich am Ende lohnte: Mit einem 2:0-Heimsieg krönte sich der SV Obergriesbach zum Meister der A-Klasse Aichach. Foto: Reinhold Rummel

Nervlich angespannt stand Obergriesbach Greenkepper Karl Zima am Spielfeldrand. Der 73-jährige fieberte mit seinen Gelb-Schwarzen. „Wahnsinn, was der Mühlrieder Torhüter alles hält“, schwärmte Zima vom von Patrick Leuner. Und als er noch einen Strafstoß von Torjäger Adriano Uricchio abwehrte, würde ihm schon bange. „Wir brauchen endlich ein Tor“, lief Zima ungehalten am Spielfeld auf und ab. Und dann brach die 71. Spielminute an – Manuel Weiß spielte genau in den Lauf von Daniel Schickinger. Der 32-Jährige behielt die Nerven allein vor Keeper Leuner und knallte den Ball über den Mühlrieder ins Tornetz. Die Erlösung nicht nur für Kalr Zima, sondern auch Trainer Jürgen Zeche war nicht mehr zu bremsen und herzte seine Schützlinge. „Wahnsinn, das kostet Nerven bis zum Anschlag“, so beide. Und als dann Torjäger Uricchio wenig später die Hereingabe von Marian Pauer zum 2:0-Endstand ins Tor beförderte, überzogen Pyro-Rauchschwaden die Obergriesbacher Sportanlage.

SC Oberbernbach II – TSV Sielenbach 0:5

Vergeblich schielten die Sielenbacher nach Ottmaring – der Spitzenreiter leistete sich keinen Ausrutscher. Dafür tat sich die Tremmel-Elf anfänglich schwer. Die Heimelf hatte durch den strammen Schuss von Razvan Sandu sogar die Chance zur Führung, die aber Keeper Stefan Brunner stark entschärfte. Nach einer halben Stunde gelang dann Elias Riedlberger die Führung für den Tabellenzweiten. Und mit der Einwechslung von Sebastian Ströhl rollte die Angriffswelle der Sielenbacher kontrollierter – der klare Sieg war dann auch für den spielenden Abteilungsleiter Christoph Bauer hoch verdient. „Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt und freuen uns nun auf das Relegationsspiel am Donnerstag in Dasing.“

TSV Weilach – TSV Kühbach II 6:1

Freude bei TSV Weilach, „dass wir nun die Aufstiegsrelegation bestreiten dürfen“, so Trainer Leo Solich – Tristesse beim Gast aus Kühbach. Trotz der 1:0-Führung nach einem Freistoßtreffer von Alexander Mayr konnte man keine Punkte einfahren und steigt nun in die B-Klasse ab. „Uns hat zunächst die Leichtigkeit gefehlt, aber nach dem Ausgleich sind wir gut im Spiel gewesen und Kühbach hat sich aufgegeben“ teilte er mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe gegen den Kreisklassisten TSV Schiltberg (Mittwoch in Aresing) mit. Safet Konakovic leitete mit seinen beiden Treffern die Wende ein.

FC Affing II – SC Eurasburg 9:1

Solch starke Auftritte hätte sich Spielertrainer Michael Gerbl schon in der Hinrunde gewünscht. „In meinem Team steckt Potenzial, das wir in der neuen Saison nun konstant abrufen müssen“, war er mit dem Saisonausklang hochzufrieden. „Der dritte Platz unterstreicht unsere Qualität“, war er begeistert nach dem grandiosen Sieg über den SC Eurasburg. Alexander Schneider sicherte sich obendrein mit seinen drei Treffern die Torjägerkrone mit 26 Saisontreffern.

TSV Dasing II – FC Hochzoll 4:1

Mit einem verdienten Heimsieg verabschiedete sich Spielertrainer Daniel Nowak mit seinem Team. Thomas Domuratzki erzielte die beiden Treffer zur 2:0-Pausenführung. Danach gelang dem eingewechselten Stephan Wunderer der dritte Dasinger Treffer, ehe der Absteiger durch Spielführer Janek Krümpel auf 1:3 verkürzte. Michael Ruprich gelang bei seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause der Treffer zum 4:1-Endstand.

TSV Rehling – FC Laimering/Rieden 2:0

Von einem zähen Spiel berichtete Rehlings scheidender sportlicher Leiter Manuel Rauscher. „Unsere beste A-Klassensaison seit dem Abstieg vor drei Jahren“, war er am Ende mit dem achten Tabellenplatz nicht unzufrieden. Önder Erpek und Frank Widmann erzielten die beiden Treffer zum 2:0-Heimerfolg über die dezimierten Laimeringer.

TSV Inchenhofen II – SSV Alsmoos/Petersdorf II 2:1

Eine gute Vorstellung lieferte der Absteiger nochmals Zuhause ab. „Leider sind wir zu spät in der Saison richtig in die Gänge gekommen“, so Interimscoach Ulli Hofberger. Simon Märdauer und Ludwig Lemke sorgten für die schnelle 2:0-Führung, die Thomas Braunmüller noch vor der Pause verkürzte. „Wir planen nun einen Neuaufbau“, so Hofberger. Mit den beiden A-Junioren-Trainern Dominik Frühbauer und Marcel Schablas wird man einen neuen Anlauf nehmen.

SF Friedberg II – TSV Mühlhausen 3:0

Gemütlich liesen es beide Mannschaften ausklingen, teilte Sportfreunde Coach Benjamin Trinkl mit: „Wir haben die Abwehrfehler der Gäste genutzt und einen verdienten Sieg zum Saisonende eingefahren.“

WF Klingen – BC Aresing 7:1

„Genau das richtige Ergebnis für unseren Saisonausklang“, war Spielertrainer Michael Mair mit der Entwicklung seit seiner Übernahme hochzufrieden. „Da macht die Abschlussfeier heute besonders Freude, will er auch in der neuen Runde mit jungen Spielern den nächsten Schritt bei den Wanderfreunden gehen. Aresing hatte dem Angriffswirbel der Platzherren nichts mehr entgegenzusetzen. Michael Kraus gelang zum Saisonfinale noch ein lupenreiner Hattrick.

SG Mauerbach – SV Waidhofen 3:2

Heilfroh war Abteilungsleiter Johannes Miesl: „Das war heute ein versöhnlicher Abschluss, auch wenn es am Ende noch einmal eng wurde.“ Routinier Kratzenberger erzielte die Führung, die Simon Fröhlich einsdtellte. Danach sorgten die Abwanderer Konstantin Miesl und Elias Stegmann für die 3:1-Pausenführung, ehe Julian Maier verkürzte und die Spannung hoch hielt. Verabschiedet wurde auch Christian Kapl, der zu seinem Heimatverein BC Aichach zurück kehrt.

Türkspor Aichach – SV Echsheim-Reicherstein II 1:3

Auf der Zielgeraden hat die zweite Garnitur der Echsheimer den Abstieg aus der A-Klasse mit dem Sieg abwenden können: „Die haben stark gekämpft und sich damit den Klassenverbleib verdient“, teilte ein enttäuschter Türkspor-Coach Aydogan mit.

SV Hörzhausen – DJK Brunnen 2:2

Von einer gerechten Punkteteilung zum Saisonabschluss berichtete Abteilungsleiter Grepmair. „Der Gast war leicht überlegen, aber wir haben gut dagegen gehalten“ vermisste er den zweiten Treffer vor der Pause von seiner Elf. Stefan Stegmayer erzielte mit seinem strammen Distanzschuss in den Winkel die Führung. Erst nach einer Stunde drehte der Gast die Partie durch Kopold und Winkler. Maximilian Wagner gelang kurz vor dem Ende noch der gerechte 2:2-Ausgleich.