Schiltberg schickt Adelzhausen mit 11:0 heim – Kissing kämpft sich zum fünften Saisonsieg

Den höchsten Tagessieg feierte in der Fußball-A-Klasse Aichach der TSV Schiltberg. Die Neff-Elf schickte den BC Adelzhausen II mit 0:11 nach Hause. In der A-Klasse Augsburg Nord vergab der TSV Rehling in der Schlussminute seinen ersten Sieg. Spitzenreiter Mühlhausen „kann Auswärts“ und siegte beim SSV Alsmoos-Petersdorf mit 2:1. In der A-Klasse Augsburg Ost bleibt Eurasburg weiter ungeschlagen.

BC Aresing – TSV Dasing II 4:1

Den vierten Sieg in Serie hat der Aufstiegsaspirant eingefahren. Spielertrainer Bashar Broo sprach dennoch von einem schwierigen Spiel, „denn die Gäste hatten einen überragenden Schlussmann, der uns fast zur Verzweiflung brachte“, lobte er den jungen Dasinger Keeper. Zwar gelang Leon Felbermair auf Zuspiel Broos der schnelle Führungstreffer (7.), die jungen Dasinger glichen aber nach einem zu kurzen Rückpass durch Marco Richter vor der Pause aus (34.). Bis zur 63. Minute stand dann der Dasinger Keeper Julius Vitting weiteren BCA-Treffern im Wege. Arsim Kadirolli konnte nach einer Stunde den zweiten Treffer erzielen und legte kurz vor dem Ende das 3:1 nach (85.). Mit dem Schlusspfiff stellte Michael Haas auf 4:1, als die Heimelf mehr zulegen konnte. „Wir waren einfach fitter“, so Broo.

TSV Schiltberg – BC Adelzhausen II 11:0

Rundum zufrieden war TSV-Abteilungsleiter Hofberger. „Wir haben dem Spiel klar unseren Stempel aufgedrückt“. Die Partie in Schiltberg war schon nach einer viertel Stunde entschieden. Der Gast aus Adelzhausen fand nicht statt und Hofberger sah in beiden Halbzeiten das Spiel nur in eine Richtung. „Unsere Mannschaft hat bis zum Ende durchgezogen und ließ nie locker.“ Spielertrainer Sebastian Neff gelang dabei ein lupenreiner Hattrick zum Auftakt (2., 11., 19.). Da er auch danach noch zweimal traf, baute er sein persönliches Torkonto auf zwölf Treffer aus. Die weiteren Tore erzielten: Bernecker (28./32./42./72.), Schreier (63.) und Koppold (70.). Bernecker sah in der Schlussphase Gelb-Rot (88.).

FC Gerolsbach II – SC Oberbernbach II 3:2

Mit neuem Trainer, Johann Weber übernahm unter der Woche für Ferdinand Hofmann in Gerolsbach, gelang der langersehnte erste Sieg. „Das war bitter notwendig“, zeigte sich Co-Trainer Markus Kick hocherfreut. Er sprach von einem völlig verdienten Sieg, „da wir viel mehr investiert haben und unsere Chancen dann auch nutzten.“ Die Führung der Gäste durch Weiner (21.) glich man nach der Pause aus und marschierte dann mit 3:1 durch die Tore von Schuster (51.), Finkenzeller (73.) und Gebhardt (76.) davon. Vinzenz Weiner setzte dann den Endstand (86.).

WF Klingen – SV Hörzhausen 1:1

Von einer gerechten Punkteteilung sprach Gäste-Abteilungsleiter Andreas Grepmeir. Er ließ sich sein Abendbrot schmecken, obwohl er gerne den zweiten Hörzhauser Treffer von Serkan Kilic anerkannt gesehen hätte. „Der stand nicht im Abseits und hätte nicht annulliert werden müssen“, so Grepmair. Als im zweiten Durchgang Michael Kraus im Zweikampf mit Kilic im Strafraum zu Fall kam, pfiff der Schiri nicht. „Da hatten wir Glück, dass der Elfmeterpfiff ausblieb.“ Die frühe Führung seiner Elf durch Routinier Hikemt Gökarslan auf Zuspiel von Kilic (11.) glich wenig später Michael Kraus aus, der einen Lattenabpraller versenkte (19.). WFK-Coach Mair sagte: „Das war heute kein guter Auftritt, wir haben nicht mehr verdient.“

SG Mauerbach – BC Aichach II 1:1

Von einer bitteren Punkteteilung berichtete BCA-Coach Tüncar Cayuglu. Buchstäblich in der letzten Spielminute ließ sich seine Elf den Sieg noch nehmen. Samil Bahran raubte mit seinem Kontertor den Aichachern zwei Punkte. „Wir haben leider unsere Vorstöße sehr schwach zu Ende gespielt und damit den zweiten Treffer verpasst“, berichtete Cayoglu. Dabei hatte Christian Kapl mit einem sehenswerten Freistoßtreffer an seiner früheren Wirkungsstätte den BCA zunächst in Führung gebracht (56.).

FC Laimering/Rieden – Türkenelf Schrobenhausen 0:1

Durch einen Treffer von Furkan Eroglu (44.) entführte die Türkenelf die Punkte aus Laimering. „Wir haben unsere Möglichkeit besser genutzt“, sah Abteilungsleiter Tolga Özer den Gast besser im Spiel. Zumal Eroglu mit einem Strafstoß nach der Pause an FCL-Torhüter Maximilian Sattler scheiterte. „Den Sieg haben wir verdient“, teilte Özer mit. Erkan Cosar (84./Laimering) und Eroglu (89./Schrobenhausen sahen in der Schlussphase Gelb-Rot.

FC Affing II – TSV Ellgau 4:0

„Das war heute endlich ein starker Auftritt von uns“, war FCA-Spielertrainer Michael Gerbl voll zufrieden mit der Heimvorstellung. Mit dem zweiten Saisonsieg verschafften sich die Kreisliga-Reservisten Luft nach unten. „Der Erfolg war nie gefährdet, da mein Team sehr stark gegen den Ball gearbeitet hat. Während die Platzherren ihre beiden Strafstöße im Ellgauer Gästetor versenkten, knallte Gästespieler Maximilian Fuchs hoch über die Querlatte. Die Affinger Tore erzielten Panic (17./56./FE), Gerbl (44.) und Schneider (60./FE).

SV Echsheim-Reicherstein II – TSV Aindling II 2:4

Trotz des Auswärtssiegs war TSV-Trainer Robert Gerstmayer nicht voll zufrieden. „Wir haben den Ball nicht gut laufen lassen und mussten uns letztlich bei unserem Torhüter Marko Simic bedanken, der uns im Spiel gehalten hat.“ Beim Stand von 1:1 wehrte er zweimal den Strafstoß von Luis Hertl ab, nach dem Schiedsrichter Sascha Hartl die erste Ausführung wiederholen ließ. „Das war ganz stark“, so der Aindlinger Coach. Für SV-Trainer Georg Grammer eine spielentscheidende Situation, „wenn man hinten drin steht, klappen selbst die einfachsten Sachen nicht“, klagte er. Denn im Gegenzug brachte Nico Baumeister (58.) den Gast auf die Siegerstraße. Für Aindling trafen zudem Onofrei (31.), Pinter (61.) und Erdle (70.). Die beiden SVE-Tore erzielte Luca Schreier (33./90.).

SSV Alsmoos-Petersdorf II – TSV Mühlhausen 1:2

Spielertrainer Braunmüller sah sein Team gegen den Spitzenreiter aus Mühlhausen gut im Spiel. „Aber wir haben unsere drei Chancen überhastet vergeben“, so der Alsmooser. Gästeschlussmann Pistauer hatte keine Mühe, die Schüsse zu entschärfen. „Wir haben einfach zu zentral das Tor anvisiert“, bilanzierte Braunmüller. Nach einem Freistoß von Sperner verlängerte dann Lechner unglücklich mit dem Kopf die Schussbahn und die Gäste führten zur Pause (28.). Nach einer Stunde legte Omar Turki Naif den zweiten Treffer nach, ehe nach einer Flanke Naif den Ball ins eigene Tor zum 1:2-Endstand abfälschte (67.). „Wir haben dann nochmals alles probiert, aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen“, so Braunmüller.

TSV Rehling – TSV Meitingen II 1:1

Weiter auf den ersten Sieg muss der TSV Rehling warten. Die Kölz-Elf war diesmal sehr nahe dran, denn die Gäste glichen erst in der Schlussminute aus. „Das war sehr bitter“, teilte Abteilungsleiter Moser mit. Routinier Frank Lasnig erzielte per Foulelfmeter die Führung (24.), nachdem Frank Widmann zuvor gefoult worden war. „Danach waren wir drückend überlegen, aber haben den zweiten Treffer verpasst.“ Und in der Nachspielzeit unterlief Widmann ein Foul im eigenen Strafraum: Diego Pfeilmaier traf per Elfmeter zum 1:1-Endstand (90.). In der Schlussphase mussten Mahler (88./Meitingen) und Adolt (90./Rehling) mit Gelb-Rot vom Platz.

SC Eurasburg – TSV Merching II 4:1

Mit einem klaren 4:1-Heimerfolg behauptete sich der SC Eurasburg im Spitzenspiel der A-Klasse Ost gegen den Gast aus Merching. Bereits in der 10. Minute konnte Jürgen Pestel seine Elf in Führung bringen, die Sayeed Hashimi nach einer halben Stunde auf 2:0 ausbaute. Elias Wagner gelang noch vor dem Wechsel der dritte Eurasburger Treffer. „Wir haben ein starkes Spiel abgeliefert“, so SCE-Coach Christoph Augustin. Ein Sonderlob verteilte er an Adier Haider, „der sehr umsichtig heute agierte“. Nach der Pause hatte der Gast zwar mehr Spielanteile und Yilmaz gelang in der 68. Minute der Anschlusstreffer, doch Pestel machte mit dem 4:1 (87.) den Deckel drauf.

Kissinger SC II – DJK Augsburg Hochzoll 2:1

In der ersten Hälfte gelang beiden Mannschaften lange nichts Zählbares. Es dauerte bis zur 39. Minute, ehe Johannes Klett das Heimteam von Sebastian Bregulla erlöste und zum 1:0 einschoss. Die Antwort der Hochzoller ließ dann allerdings nicht lange auf sich warten. Melih Yildiz glich in der 44. Minute zum 1:1 aus. Doch damit noch nicht genug in der ersten Hälfte. In der Nachspielzeit brachte Alexander Ostenrieder die Kissinger wieder in Führung. So ging es mit 2:1 für die Hausherren in die Pause – und dabei blieb es auch bis Spielende. (AZ)

TSV Friedberg II – DJK Lechhausen II 4:0

Einen Sahnetag hatte in dieser Partie der Friedberger Lukas Weißlein. Mit zwei Toren in der 3. und 21. Minute brachte er die Gastgeber schnell mit 2:0 in Führung. Negativer Höhepunkt aus Sicht der Hausherren: Dirk Löffler sah in der 36. Minute Rot. Als Friedberg nach der Pause zum Doppelschlag ausholte, war es dann zunächst Wassim Iedi, der auf 3:0 für den TSV erhöhte (71.). Nur zwei Minuten später konnte sich der bestens aufgelegte Weißlein dann zu seinem dritten Treffer gratulieren lassen. Es sind seine drei ersten Tore in dieser Saison. In der Tabelle verbesserte sich Friedberg auf Platz acht. (AZ)

SF Friedberg II – FC Alba Augsburg II 1:4

Eine bittere Heimniederlage mussten die Sportfreunde Friedberg II gegen Alba Augsburg II einstecken, die jetzt Tabellenplatz zehn belegen und damit noch einen Rang hinter den Friedbergern stehen. Iwan Abuzeid brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung. Melos Sopaj stellte in der 30. Minute mit dem 0:2 den Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Alba in Person von Eljham Fazlioski schnell auf 3:0 (48.). Doch die Sportfreunde gaben sich nicht auf und drängten auf den Anschlusstreffer, den Stefan Höltl (57.) schließlich auch erzielte. Doch mehr wollte den Gastgebern nicht gelingen. Shkelqim Ahmeti stellte in der Schlussminute den 1:4-Endstand her. (AZ)