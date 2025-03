Spieler kommen mit Boden nicht klar: Aindling rutscht auf Kunstrasen aus

Ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten zerstörte am Samstag die Hoffnungen des TSV Aindling auf einen Erfolg in Dachau. Es war knapp eine Stunde absolviert in diesem Spiel der Fußball-Landesliga Südwest, als die Gastgeber zweimal erfolgreich waren. Vergebens versuchten die Gäste danach, noch eine Wende herbeizuführen. Aindlings Bilanz in der Rückrunde bleibt damit mäßig: acht Spiele, vier Punkte und 4:13 Tore.

