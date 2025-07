Hollenbach will auch in Aindling überraschen

Diese Konstellation hat es noch nie gegeben. Am Sonntag um 17.30 Uhr erwartet der TSV Aindling den TSV Hollenbach in der Landesliga Südwest. Nachdem sich beide Teams zum Auftakt der Saison hervorragend schlugen, ist mit einem spannenden, interessanten Derby der zwei Nachbarn zu rechnen. Und ebenso mit gut gefüllten Rängen auf der Tribüne. Hollenbach gewann zum Auftakt vor 520 Besuchern mit 3:0 gegen Manching, Aindling lockte beim 5:1 in Ehekirchen immerhin 400 Interessenten an. An diesen Zahlen sollte man sich auch am Sonntag orientieren.

