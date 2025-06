Ab ins Ungewisse: Echsheim und Bachern starten in die Relegation

Ist es direkt das Finale – oder doch nur der Auftakt? Nach einer langen Saison mit Aufs und Abs und zwei Vizemeisterschaften geht am Sonntag die Spielzeit 2024/2025 für die beiden Kreisklassisten Sport-Freunde Bachern und SV Echsheim-Reicherstein in die Verlängerung. Die beiden Zweitplatzierten ihrer Ligen bestreiten die Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga. Bachern trifft in Ecknach auf den TSV Täfertingen, Echsheim-Reicherstein in Petersdorf auf die SG Münster/Holzheim. Beide gehen ihre Spiele wie Finals an – ohne zu wissen, ob ihnen danach noch eine zweite oder gar dritte Relegationspartie bevorsteht. Grund ist der Aufbau des Relegationsmodus.

Dominik Durner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis