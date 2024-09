Die Joker stechen und machen Heimsieg perfekt: Der TSV Aindling ist zu Hause eine Macht

4:0 gegen Dachau und nun ein 3:0 gegen Kempten: Speziell in den Heimspielen läuft es derzeit für den TSV Aindling geradezu optimal. Aus den bisherigen vier Partien zu Hause in der Fußball-Landesliga holte die Mannschaft alle zwölf Punkte, nicht weniger imponierend sieht das Torverhältnis mit 10:0 aus. Entsprechend euphorisch war die Stimmung am Freitagabend. Zuerst führten die Kicker Freudentänze auf dem Rasen auf, dann wurde es in der Umkleidekabine laut. Fatlum Talla kletterte auf einen Fenstersims und schlug die Trommel.

Johann Eibl