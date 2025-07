Vorne Schäfer, hinten Hartmann: Hollenbach ringt Manching nieder

„Überraschung gelungen“, merkte Hollenbachs Trainer Daniel Zweckbronner am Freitagabend vielsagend und garniert mit einem verschmitzten Lächeln hinter seinem dunklen Vollbart an. Erst wenige Minuten zuvor hatte die Partie seiner Elf gegen den hohen Favoriten SV Manching geendet - zu diesem Zeitpunkt stand immer noch für alle Anwesenden gut lesbar der Endstand von 3:0 für die Heimelf auf der Anzeigentafel. Eine Überraschung zum Landesligastart, so Zweckbronner vor der Begegnung, könne für die notwendige Euphorie bei den Rot-Weißen im knüppelharten Auftaktprogramm sorgen. Auftrag erfüllt.

