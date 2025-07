Die Fußballer des TSV Hollenbach starten am Freitagabend in das Abenteuer Landesliga. Gegner ist dabei ab 18.45 Uhr der SV Manching. Zwei Jahre nach dem Abstieg aus der Sechstklassigkeit sind die Kicker aus dem Krebsbachtal nun also zurück auf Verbandsebene, was erneut einer Mammutaufgabe gleichkommen wird.

