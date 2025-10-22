Stromausfall legt Teile Aichachs stundenlang lahm

Immerhin: Der große Backschwung ist schon durch, als in der Bäckerei Bauer am Mittwoch um 8.07 Uhr die Lichter ausgehen. Danach ist es düster im Laden, die Eingangstüre steht offen, sie lässt sich ohne Strom nicht schließen. Wer mit Bargeld kommt, kann Brezen, Semmeln, Brot oder Kuchen kaufen. Chef Gerhard Bauer ist besorgt. Denn natürlich ist auch die Kühlung betroffen. Der Strom ist in weiten Teilen Aichachs ausgefallen. Das stellt nicht nur die Bäckerei vor Probleme. Arztpraxen, Apotheken, Büros, Geschäfte, Wohnräume: Alles ist lahmgelegt und niemand weiß zunächst, wie lang das dauern wird.

Bäcker Gerhard Bauer und seine Mitarbeiterin stehen am Mittwochmorgen ein wenig hilflos im Laden. Der Verkauf ist zwar möglich, doch der Stromausfall legt alle Geräte, darunter auch die Kühlung, lahm. Foto: Carmen Jung

Dass der Stromausfall im Extremfall auch die Gesundheit gefährden kann, zeigt sich in der Sebastian Apotheke in der Bauerntanzgasse. Wie eine Mitarbeiterin berichtet, können ohne Strom auch keine elektronischen Rezepte (E-Rezepte) eingelöst werden. „Wir können auch keine dringenden Rezepte rausgeben“, sagt sie. Ohne Computer könne sie auch keinen Preisvergleich der angebotenen Präparate machen. Ein Notstromaggregat hat die Apotheke nicht. Immerhin: Allzu viele Kundinnen und Kunden müssen nicht weggeschickt werden, denn die meisten bleiben schon beim Arzt hängen.

Stromausfall in Aichach: Ärzte müssen Patienten nach Hause schicken

Wie etwa in der nahegelegenen Hausarztpraxis Pfundmair im Jakobiweg. Auch hier geht nicht viel. Ohne PC, ohne elektrische Geräte und ohne Handynetz, das ebenfalls beeinträchtigt ist, müssen etliche Patientinnen und Patienten auf später vertröstet werden. Sie haben Verständnis. „Wir können nur Pustetests machen, um beispielsweise eine Laktoseintoleranz zu testen“, erklärt Dr. Stefanie Pfundmair. Ein unangenehmer Nebeneffekt des Stromausfalls: Die Hebeanlage der Toilette funktioniert nicht. Letztere läuft über. Es wird schnell gewischt.

Auch in der Sebastian Apotheke in der Bauerntanzgasse in Aichach ging am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr nichts mehr. Silvia Huber, Andrea Hofbauer und Inhaber Gerhard Scholter (von links) mussten einige Kundinnen und Kunden auf später vertrösten. Foto: Evelin Grauer

Rund 3000 Haushalte, Firmen und Geschäfte sind vom Stromausfall ab 8.07 Uhr betroffen. Wie Pressesprecher Michael Bartels vom Netzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH mitteilt, ist ein Kurzschluss im Mittelspannungsnetz dafür verantwortlich. Das defekte Teilstück muss durch sogenannte Suchschaltungen lokalisiert werden. Dies erkläre, warum der Strom später nicht in allen Haushalten gleichzeitig wieder fließt. Im Bereich des Stadtplatzes geht das Licht schon um kurz nach 10 Uhr wieder an. Die letzten Haushalte haben erst um 11.10 Uhr wieder Strom. Damit dauert die Störung fast drei Stunden.

Auch mehrere Ampelanlagen wie die an der Neubaur-Kreuzung fielen am Mittwochmorgen in der Aichacher Innenstadt aus. Foto: Evelin Grauer

Ein Kabelmesswagen des Netzbetreibers soll das defekte Stück in Aichach final lokalisieren. Dort werde dann aufgegraben und das Teil repariert. Der Stromkunde spürt laut Bartels keine Auswirkungen, weil die Versorgung über benachbarte Stromkreise läuft. Die Ursache für den Kurzschluss ist bisher nicht bekannt. Laut Polizei Aichach kommt es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Laut Martina Baur von der Stadtverwaltung sind auch Geschäfte am Milchwerk sowie Kindergärten betroffen. In einigen städtischen Gebäuden kommen Notstromaggregate zum Einsatz.

Im Rathaus fließt Strom – genauso wie in der Apotheke und der Bäckereifiliale am Tandlmarkt. Sie hängen an einem anderen Stromnetz. Doch in den beiden Bekleidungsgeschäften gegenüber geht nichts. In einem davon fegt eine Mitarbeiterin im Halbdunkeln durch. „Wir müssen improvisieren“, sagt sie. So wie in vielen Geschäften am Unteren Stadtplatz. Im Reformhaus Rehle steht dem Personal nur die Handy-Taschenlampe zur Verfügung. Kleine Einkäufe mit Bargeld sind möglich. Doch wie sollen ohne Internet die Bestellungen raus? Mitarbeiterin Selvin Bachmann zuckt ein wenig hilflos die Schultern. Sie hätte so viel zu tun, doch es geht nichts. Bäcker Bauer gegenüber stellt fest: „Man ist aufgeschmissen ohne Strom.“

In der Not: Pfarrer Harry Pfeffer kocht mit dem Campingkocher Kaffee

Im evangelisch-lutherischen Pfarramt macht Pfarrer Harry Pfeffer das Beste aus der Lage. Weil er sich mit seiner Frau kürzlich einen Bus zum Campen zugelegt hat, haben sich die beiden auch einen Camping-Gaskocher gekauft. Dieser wird kurzerhand in die Küche geholt und Kaffee gekocht, um trotzdem entspannt in den Tag zu starten. Gleichzeitig freut sich Pfeffer, dass die Glocken der katholischen Kirche nicht vom Stromausfall betroffen sind und läuten. Auch sonst hat der Pfarrer an diesem Tag Glück: Er hat drei Treffen im Pfarrhaus vereinbart und braucht dazu kein Internet.

Die Kasse ist dunkel, das Internet tot. Selvin Bachmann vom Reformhaus Rehle kann am Mittwochmorgen nichts von dem erledigen, was auf dem Plan gestanden wäre. Foto: Carmen Jung

Um kurz nach 10 Uhr ist für viele der Spuk vorbei, andere müssen noch eine Stunde länger auf Strom warten. Die Lichter gehen wieder an. Erleichterung macht sich breit. Bäcker Bauer kann nun die Systeme sämtlicher Geräte wieder hochfahren, die so unsanft vom Netz getrennt worden sind. Zwar werden seine Backöfen mit Heizöl versorgt. Doch das nutzt bei einem Ausfall nichts, weil die Steuerung elektronisch ist. Dem Leberkäse, der kurz zuvor ins Backrohr geschoben worden ist, hat der Ausfall nichts gemacht. Für ihn hat die Restwärme des Ofens gereicht. Immerhin.