Technische Fusion der Sparkasse Altbayern: Das ist für die Kunden wichtig

Seit Jahresbeginn gibt es die Sparkasse Altbayern. Sie ist entstanden bei der Fusion der Sparkassen Aichach-Schrobenhausen und Neuburg-Rain. Am Wochenende, 18./19. Oktober, steht nun laut einer Mitteilung die technische Fusion bevor. Dabei gibt es für die Kundinnen und Kunden einiges zu beachten. Vorstandsvorsitzende Nils Niermann warnt vor: „An diesen Tagen ist mit Einschränkungen zu rechnen.“ Nachfolgend ein Überblick:
- Geldautomaten und Kartenzahlungen Geldautomaten stehen an beiden Tagen nur eingeschränkt oder teilweise gar nicht zur Verfügung. Das Gleiche gilt für das Bezahlen mit der Sparkassen-Card im Handel. Die Bank rät, sich im Vorfeld mit ausreichend Bargeld zu versorgen oder die Sparkassen-Kreditkarte zu nutzen. Kontoauszugsdrucker und SB-Terminals stehen ab Montag, 20. Oktober, wieder zur Verfügung.
- Überweisungen und Online-Banking Am Freitagabend, 17. Oktober, geht das Online-Banking offline. Dann sind keine Überweisungen oder andere Bankgeschäfte online möglich.
- Was ist die Ursache? Im Rechenzentrum der Sparkassen werden derzeit noch zwei getrennte Datenbestände geführt. Während des Fusionswochenendes werden sämtliche Daten der beiden Institute zu einem System zusammengeführt. Das dauert mehrere Stunden und muss anschließend getestet und überprüft werden. Aus Sicherheitsgründen wird das System währenddessen heruntergefahren.
- Gibt es eine neue IBAN? Kunden der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen behalten ihre bisherige IBAN (Bankleitzahl und Kontonummer), die der Sparkasse Neuburg-Rain erhalten eine neue IBAN, da ihre Daten überführt werden.
- Gibt es eine neue Sparkassen-Cards? Rund 2000 Kunden aus dem Neuburger Bestand erhalten eine neue Kontonummer, da es sonst zu doppelten Vergaben kommen würde. Diese Kunden bekommen deshalb auch eine neue Sparkassen-Card samt PIN und wurden bereits informiert. Alle anderen Karten – sowohl Sparkassen-Cards als auch Kreditkarten – können bis zum Ablauf der Gültigkeit genutzt werden.
- Was ist ab Montag zu beachten? Es werden auch nach der technischen Fusion alle Zahlungen – auch die mit der alten Neuburger IBAN – ausgeführt. Für Kunden besteht laut Bank kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Sie stelle technisch sicher, dass alle Zahlungen ausgeführt werden, so die Bank. Neue Zahlungen können mit der neuen IBAN vorgenommen werden, die alte IBAN bleibt jedoch auf unbestimmte Zeit gültig.
- Ab wann geht wieder alles? Ab 20. Oktober wird nach Angaben der Bank die Technik wieder funktionieren. Die Sparkasse hat ihr Telefon-Team für Rückfragen aufgestockt. „Kein Kunde muss jetzt etwas unternehmen“, teilt Niermann mit. (AZ)
