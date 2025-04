Im Pfarrer-Knaus-Heim lieben alle diesen vierbeinigen Mitarbeiter

Im Kühbacher Pfarrer-Knaus-Heim sitzen die Besucher der Tagespflege zusammen in einem Stuhlkreis als plötzlich Ausrufe der Freude ertönen. Hund Charlie und Besitzerin Elisabeth Kurrer kommen zur Tür herein. Voller Elan läuft der italienische Wasserhund zwischen den Gästen hin und her, beschnüffelt alle, begrüßt sie freudig. Charlie ist hier eine Bekanntheit. Einmal wöchentlich besucht der Therapiehund zusammen mit seinem Frauchen das Pflegeheim.

