Konrad Carl führt nach Pause wieder die CSU Todtenweis

Bei der Versammlung der Todtenweiser CSU-Ortsgruppe konnte Vorsitzender Michael Hofberger lediglich sieben der 21 Mitglieder begrüßen. Dies führte er auf die politische Weltlage zurück. Vor allem die Jugend sei aufgrund der angespannten Lage nicht klar für eine Partei zu gewinnen. Hofberger beichtete von unterschiedlichen Veranstaltungen, bei denen er als Vorsitzender teilgenommen hatte. So war er beim CSU-Parteitag in Augsburg, auf einem Wirtschaftsempfang oder auch bei einem politischen Frühschoppen. Im vergangenen Jahr kam ein neues Mitglied dazu und ein Mitglied trat aus dem Verein aus. Über den finanziellen Stand informierte Thomas Eberle. Vor den Neuwahlen teilte Hofberger mit, dass er nicht mehr als Vorsitzender antreten werde. Michael Hofberger war sechs Jahre lang Vorsitzender. Sein Vorgänger war Konrad Carl, der jetzt wieder antrat und auch einstimmig gewählt zum Vorsitzenden gewählt wurde. Als sein Stellvertreter wurde Peter Wolf gewählt. Schatzmeister bleibt Thomas Eberle. Siegfried Wittmann wurde in seinem Amt als Schriftführer bestätigt. Kassenprüfer sind nun Stefan Körner und Peter Brandmayr. Beisitzer sind Michael Hofberger und sein Sohn Quirin Hofberger. Als Kreisvertreter wurden Konrad Carl, Peter Wolf, Thomas Eberle und als Stellvertreter Siegfried Wittmann, Michael Hofberger und Quirin Hofberger bestimmt. Der Mitgliedsbeitrag erhöht sich von 80 auf 90 Euro.

Langjährige Mitglieder werden noch geehrt, da sie an der Versammlung nicht anwesend waren: Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhält Michael Ostermair eine Ehrung, 50-jährige Mitgliedschaft wird Franz Haggenmüller und für 25 Jahre Johann Menzinger geehrt. Ein großes Thema ist, Kandidaten für die Kommunalwahlen am 8. März 2026 zu finden.

