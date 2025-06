Blockierte Rettungsgasse beim tödlichen A8-Unfall: Das kann nicht wahr sein

Es ist einfach unglaublich: Der Einsatzleiter muss in der Nacht zum Mittwoch auf dem Weg zu dem schweren Lastwagenunfall auf der Autobahn immer wieder aussteigen und erst einmal Fahrzeuge dirigieren, damit er und die weiteren Helfer überhaupt durchkommen. Im Hintergrund ist der Feuerschein des brennenden Lastwagens zu sehen – mit dem Fahrer an Bord. Es kann doch nicht wahr sein, dass uneinsichtige, womöglich unfähige, in jedem Fall aber verantwortungslose Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Rettungsgasse derart blockieren, dass Hilfe verzögert eintrifft.

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungsgasse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis