Wie denken Speditionen und Lkw-Fahrer über den tödlichen A8-Unfall?

Am frühen Dienstagmorgen verunglückte ein Lastwagen auf der A8 zwischen Friedberg und Dasing schwer und brannte komplett aus. Der 59-jährige Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben. Das Gefahrgut, das er geladen hatte, war in Brand geraten und hatte die Löscharbeiten der Feuerwehr erheblich erschwert. Die Tragweite des Unglücks wirkt in der Branche nach. Haben Termindruck und mangelnde Kontrollen mit derartigen Unfällen zu tun? So äußerten sich Speditionen aus dem Umland zu dem Unglück.

