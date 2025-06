Erhebliche Schäden an A8 nach tödlichem Unfall: So läuft die Reparatur ab

Der Lastwagenbrand, bei dem in der Nacht zum Dienstag zwischen Friedberg und Dasing der 59-jährige Lastwagenfahrer ums Leben gekommen ist, hat erhebliche Schäden an der Autobahn zur Folge. Der Betreiber Autobahnplus schätzt die Höhe auf rund zwei Millionen Euro. Die Reparaturarbeiten sind aufwendig. Doch sie sind bereits angelaufen. Geschäftsführer Oliver Sager schildert auf Anfrage unserer Redaktion, wie die Fahrbahn auf die Schnelle so repariert wird, dass der Verkehr ab etwa 22 Uhr wieder fließen kann.

