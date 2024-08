Trachten aus zweiter Hand helfen einer Schule in Uganda

Rund 2000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker, Hemden und Lederhosen hängen auf den Ständern im Aichacher Pfarrzentrum. Dazwischen stöbern am Samstag fleißig die Besucherinnen und Besuchern. Die einen suchen nach einem neuen Lieblingsstück, andere nach einer Erstausstattung. Es ist der zweite Secondhand-Trachtenmarkt der Aktion Hoffnung in Aichach und er scheint ein ähnlich großer Erfolg zu werden, wie der erste vor einem Jahr. Der Reinerlös des Marktes geht an die Schule, die Pater Joseph Sserunjogi in Uganda gegründet hat.

