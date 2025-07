Mehr als 2000 ältere Aichacher kommen aufs Volksfest

Trotz sommerlicher Temperaturen kamen am Freitag bis 14 Uhr mehr als 2000 Aichacher und Aichacherinnen aufs Aichacher Volksfest: Dort waren zum traditionellen Seniorentag alle über 70-jährigen Bürger und Bürgerinnen der Stadt zu Gockel und Bier eingeladen. 3800 Einladungen hat die Stadt verschickt. Bereits bei der Eröffnung war der Andrang beachtlich.

Bürgermeister Klaus Habermann berichtete in seinen Begrüßungsworten, dass es den Seniorennachmittag bereits seit 55 Jahren gibt. 1971 hatte der damalige Bürgermeister Wilhelm Wernseher erstmals zum Seniorennachmittag ins Festzelt eingeladen. Damals, vor weiteren Eingemeindungen, alle Bürger der Stadt Aichach und der Ortsteile Untergriesbach und Unterschneitbach.

Das Aichacher Volksfest ist noch viel älter

Festwirt war damals der Aichacher Michael Fink und das Festbier lieferte die Urbanus Brauerei Pfaffenhofen. Gesponsert hat den Seniorennachmittag schon damals die Stadtsparkasse Aichach, heute Sparkasse Altbayern, berichtete Habermann. „Eine schöne Tradition, finde ich.“ Das Aichacher Volksfest gibt es seit 1877, damals am 9. und 10. September gekoppelt mit einer großen Viehschau.

Bürgermeister Klaus Habermann lobte alle, die sich bei den Vorbereitungen für den Seniorentag eingebracht haben. Sein Dank ging an das Bayerische Rote Kreuz (BRK) für den geleisteten Sanitätsdienst. Lobende Worte gab es auch für die Schausteller. Unser Volksfest kann sich schon sehen lassen“, meinte der Bürgermeister.

Icon Vergrößern Das Festzelt war beim Seniorentag gut gefüllt, als Bürgermeister Klaus Habermann die Gäste begrüßte. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen Das Festzelt war beim Seniorentag gut gefüllt, als Bürgermeister Klaus Habermann die Gäste begrüßte. Foto: Erich Echter

Festwirtin Michaela Kemper freute sich in seinem Grußwort, dass auch heuer wieder zahlreiche Senioren gekommen sind. Michael Appel vom Vorstand der Sparkasse Altbayern wünschte den Senioren ein frohes Feiern.

Auch Bewohner aus Seniorenheimen in Aichach sind dabei

Die Besucher zeigten eine recht positive Einstellung. „Der Gockel ist in Ordnung, die Haut würzig und es ist sehr nett hier“, freute sich der Ecknacher Karl Wolf. Mitgefeiert haben auch heuer wieder einige Bewohner und Bewohnerinnen der Seniorenheime Haus an der Paar, des AWO-Heims und des Spitals. Zünftig aufgespielt hat das Duo „Rob und Bob“, der Rest der ehemaligen Band Achtaler Musikanten.

So geht's weiter: Am Samstag, 19. Juli, findet ab 11.30 Uhr im Festzelt der Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Sportschützengaus Aichach statt. Ab 14 Uhr ist Familiennachmittag mit ermäßigten Preisen und Marionettentheater gegen 17 Uhr. Ab 19 Uhr spielt die Band I-Düpferl Party-Pop. Am Sonntag, 20. Juli, ist um 10.30 Uhr Festmesse mit Stadtpfarrer Herbert Gugler, musikalisch umrahmt von der Stadtkapelle Aichach, ab 11.30 Uhr Mittagskonzert mit der Stadtkapelle Aichach. Ab 17 Uhr spielt zum Ausklang die Blaskapelle Haunswies.