Haben Männer Traktoren gestohlen – oder zurückgeholt?

Wegen Anstiftung zum Hausfriedensbruch musste sich ein 37-jähriger Geschäftsführer vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Mit ihm auf der Anklagebank: zwei seiner Mitarbeiter. Ihnen wurde zur Last gelegt, im Juli vergangenen Jahres in den Nachtstunden unbefugt zwei Traktoren und einen mit Gras beladenen Anhänger von einem landwirtschaftlichen Gehöft in der nördlichen Hälfte des Landkreises Aichach-Friedberg geholt zu haben – angeblich auf Anweisung ihres Chefs. Verurteilt wurden sie an diesem Tag nicht.

Günter Krammer

Aichach

Hausfriedensbruch