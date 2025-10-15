TTZ Aichach: So können regionale Betriebe profitieren

Aktuelle Forschungen zur Weiterentwicklung der Bauindustrie standen im Mittelpunkt eines Unternehmerfrühstücks, zu dem die Stadt Aichach in das Technologietransferzentrum (TTZ) für Digitales Planen und Fertigen im Bauwesen eingeladen hatte. Dabei informierte das Zentrum über eigene Forschungsprojekte.

Das Netzwerktreffen findet jährlich an wechselnden Orten statt. 30 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten laut einer Mitteilung die Gelegenheit zum Austausch. Das TTZ Aichach der Technischen Hochschule Augsburg (THA) verfügt über 1000 Quadratmeter in einer Halle im interkommunalen Gewerbegebiet „Acht 300 Gewerbepark Aichach Dasing“. Hier werden mit regionalen Partnern Kooperationsprojekte realisiert. TTZ-Geschäftsführerin Mareile Hertel erklärte: „An das TTZ Aichach können sich Unternehmen aus der Bauwirtschaft, besonders auch Handwerksbetriebe, wenden.“ So könnten sie im digitalen Massiv- und Holzbauinnovative Lösungen und passgenaue Weiterbildungen für ihre Bedürfnisse mit der THA entwickeln.

TTZ will Beitrag zu nachhaltiger Bauindustrie leisten

Vorgestellt wurden aktuelle Forschungsprojekte aus dem Beton- und Holzbau. Ebenso konnten die Gäste den Maschinenpark besichtigen. Das TTZ will einen zentralen Beitrag zu einer nachhaltigen Bauindustrie leisten. Es forscht an alternativen Materialien im Betonbau und innovativen Produktionsmethoden im Massivbau. Im digitalen Holzbau geht es um die Entwicklung automatisierter Fertigungsprozesse und digitaler Planungstools. Sergej Rempel, wissenschaftlicher Leiter des TTZ im Forschungsbereich Massivbau und Experte für Carbon-Recyclingbeton an der THA, bezeichnete Materialeffizienz als zentralen Faktor für zukunftsorientiertes Bauen: „So ist es uns am TTZ Aichach zum Beispiel gelungen, eine Zimmerdecke in Fertigteilbauweise aus Carbonbeton mit viel Hohlräumen zu konstruieren, die bei gleicher Tragfähigkeit nur die Hälfte des heute üblichen Materialeinsatzes benötigt.“

Im Holzbau steht die Prozessoptimierung im Fokus. Christoph Robeller, wissenschaftlicher Leiter und Experte für Digitale Planung und Produktion, machte deutlich: „Digitaler Holzbau heißt, dass wir Innovationen zum Beispiel für eine schnellere Montage und für Materialkombinationen entwickeln.“ Dabei kommt auch KI zum Einsatz. Robeller: „Die Lösung sehen wir in digital optimierten und robotergestützt produzierten, filigranen Tragkonstruktionen.“

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann zeigte sich überzeugt von der Arbeit im TTZ: „Bauvorhaben schneller, ressourcenschonender und kostengünstiger zu realisieren, das fordern viele.“ Die Forschenden und die beteiligten Unternehmen zeigten sehr eindrucksvoll, wie das bereits gelinge. (AZ)