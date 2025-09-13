Umfrage in Aichach: Achten Sie beim Einkaufen auf Nachhaltigkeit?

Im Landkreis Aichach-Friedberg finden vom Freitag, 19. September, bis Freitag, 17. Oktober, die Nachhaltigkeitswochen statt. Verbraucherinnen und Verbraucher können mit ihrem Einkaufsverhalten viel zu einer nachhaltigeren Lebensweise beitragen. Wir haben daher Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, ob und wie sie bei ihren Einkäufen auf Nachhaltigkeit achten.

Icon vergrößern Julian Fritz, Langenmosen Foto: Melina Reißen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Julian Fritz, Langenmosen Foto: Melina Reißen

Julian Fritz, Langenmosen: Wir achten schon darauf, Mehrwegprodukte oder Produkte aus der Region zu kaufen. Allgemein ist meiner Familie und mir das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Ich bin selbstständig und habe auch in unserer kleinen Firma den Anspruch, selbst einkaufen zu gehen. In der Familie sind wir zwar keine Vegetarier, haben aber dennoch vegetarische Tage. Wenn wir Fleisch und Wurst kaufen, dann immer nur beim Metzger oder bei Bekannten von uns, die eine eigene Hofschlachtung haben.

Icon vergrößern Katrin Hellekamp, Aichach-Unterwittelsbach Foto: Melina Reißen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Katrin Hellekamp, Aichach-Unterwittelsbach Foto: Melina Reißen

Katrin Hellekamp, Aichach-Unterwittelsbach: Ich kaufe vorzugsweise bio und regional ein. Wir essen zwar Fleisch, haben unseren Fleischkonsum aber drastisch reduziert. Das Gleiche gilt für den Konsum von Plastik. Auf Wochenmärkte gehe ich nicht, da ich ja arbeiten muss. Es wäre toll, wenn es zum Beispiel Abendmärkte geben würde. Manchmal gehe ich gerne zum Augsburger Stadtmarkt. Kleidung kaufen wir mal gebraucht, mal neu. Nach Möglichkeit nehme ich zum Einkaufen immer das Fahrrad.

Icon vergrößern Leandro Raidt, Friedberg Foto: Melina Reißen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leandro Raidt, Friedberg Foto: Melina Reißen

Leandro Raidt, Friedberg: Tierische Produkte kaufe ich eher weniger. Dabei achte ich immer auf die Haltungsart. Ich versuche, öfter Bio- und regionale Produkte einzukaufen. Genauso möchte ich weniger Plastikverpackungen wegschmeißen müssen. Mehrweg ist auf lange Zeit günstiger. Gebrauchte Klamotten kaufe ich nur ab und zu, da es mit der Größe manchmal schwierig ist. Ich achte darauf, immer frisch zu kochen. Mein Vater ist auch gelernter Koch. Ich liebe es zum Beispiel, Lasagne zu machen.

Icon vergrößern Birgit Moll, Affing Foto: Melina Reißen Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Birgit Moll, Affing Foto: Melina Reißen

Birgit Moll, Affing: Ich kaufe möglichst verpackungsfrei ein. In Lechhausen gibt es den Bio-Laden „Auxburg Unverpackt“, wo wir gerne hingehen. Wir beliefern den Laden auch mit Kartoffeln, da wir einen eigenen Bio-Hof zu Hause haben. Zum Einkaufen nehme ich immer eine eigene Tasche mit. Getränke kaufe ich auch nie in Plastikflaschen. Gebrauchte Kleidung finde ich eher schwierig, da sie beispielsweise auf der Online-Handelsplattform Vinted oft nicht passt. Trotzdem achte ich bei Kleidung immer auf Naturfasern.