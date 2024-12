Stockschützen unterstützen den kleinen krebskranken Milan

Seit ziemlich genau neun Monaten kämpft der kleine Milan aus dem Kühbacher Ortsteil Unterbernbach gegen den Krebs. Wegen eines Tumors im Kopf musste der Bub Operationen und Therapien über sich ergehen lassen. Ob diese Erfolg hatten, weiß die Familie im Moment noch nicht. Damit der Alltag der Familie ein bisschen leichter wird, überbrachten ihr kurz vor Weihnachten die Stockschützen den Erlös ihres Glühweinabends.

Statt wie geplant mit drei Jahren im Frühjahr 2024 endlich in den Unterbernbacher Kindergarten zu gehen, reihten sich für Milan Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, Operationen, Bestrahlung und Chemotherapie aneinander.

Erste gemeinsame Wochen seit Beginn der Therapie

Ob der Tumor im Kopf, der von den OPs und der Chemo noch kahl ist, besiegt ist, wusste die Familie zum Zeitpunkt der Spendenübergabe noch nicht. Am Tag, als Kassenwart Michael Wagner, Vorsitzender Tom Lotterschmid und Oliver Lindstaedt von den Stockschützen Unterbernbach kamen, um der Familie den Erlös des Glühweinabends zu überreichen, fand die Abschlussuntersuchung statt. Da hofften Papa Rafael, Mama Jennifer und die vier Geschwister, dass der zeitaufwendige und belastende Kampf tatsächlich gewonnen ist. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kam die erlösende Nachricht: Auf dem MRT ist kein Tumor mehr sichtbar. Ein gutes Zeichen, auch wenn ein weiteres Untersuchungsergebnis noch aussteht.

In diesen Tagen freut sich die Familie über die ersten Wochen seit Beginn der Therapie, in denen alle in Unterbernbach zusammen sind. Vater Rafael war immer wieder mit Milan im Krankenhaus, wenn er stationär in Behandlung war. Er übernahm auch die meisten Fahrten nach Augsburg zur Chemo. Denn Mutter Jenny war schwanger, als die Diagnose kam. Auch zu der siebenwöchigen Bestrahlung in Essen begleitete Rafael seinen Sohn. Daheim kümmerte sich Jennifer um Baby Liam und die drei Großen. „Ohne die Unterstützung der Familie geht das überhaupt nicht“, betonen die beiden.

3400 Euro kommen in Unterbernbach zusammen

Damit der Alltag ein bisschen leichter wird, wurde beim Glühweinabend für die Familie gesammelt. Neben dem Erlös aus Getränke-, Essens- und Losverkauf gingen auch gezielt Einzelspenden ein. So konnten der Familie kurz vor Weihnachten 3400 Euro überreicht werden.

Seit 2014 veranstalten die Stockschützen einen Glühweinabend im Advent. Und jedes Mal wird der Erlös für einen sozialen Zweck in der Region gespendet. So kamen insgesamt schon 21.000 Euro zusammen. Doch die Zukunft der beliebten Veranstaltung ist ungewiss. Die Sicherheitsauflagen, zum Beispiel was die Elektronik angeht, waren dieses Jahr so hoch, dass der Verein nicht weiß, ob und wie er das in Zukunft stemmen kann.