Glühweinabend bringt Geld für einen Sprachcomputer für Annerose

Einen sehr gut besuchten Glühweinabend erlebten die Stockschützen Unterbernbach. Viele Gäste genossen Essen und Getränke in dem Kühbacher Ortsteil. Der Erlös bleibt dieses Jahr im eigenen Dorf.

Der Glühweinabend fand bereits zum achten Mal statt. Auch dieses Jahr kamen viele Gäste, um sich mit warmen Getränken, Würstl- oder Steaksemmeln sowie Waffeln und Mini-Donuts den Winterabend zu vertreiben. Traditionell gab es auch wieder eine Tombola. Ebenso Tradition hat es, dass der Erlös des Abends gespendet wird.

Zweite Bescherung für Annerose Augustin (sitzend Mitte): Eltern Willibald und Christine bedanken sich herzlich für die Unterstützung, die Vorsitzender Thomas Lotterschmid und Schriftführer Daniel Asam überbrachten. Foto: Monika Walter

Im Verein war man sich heuer schnell einig, dass das Geld im Dorf bleiben soll. Durch einen Pressebericht über die körperlich behinderte Autistin Annerose Augustin und ihre pflegende Familie, war allen bewusst geworden, wie hoch die bürokratischen Hürden oft sind, wenn es um nützliche Anschaffungen geht. Schnell war man sich im Verein einig, dass das Geld diesmal dorthin gehen soll.

Die Eltern Willibald und Christine freuen sich sehr. Denn so kann jetzt die Anschaffung eines Sprachcomputers für Annerose in Angriff genommen werden. Das, häufig auch Talker genannte, Hilfsmittel ähnelt einem Tablet-Computer und ermöglicht es Menschen, die sich nicht über Sprache ausdrücken können, zu kommunizieren. Annerose macht das aktuell mit einem Holzbrett, auf dem die Buchstaben abgebildet sind. Schneller und leichter ginge es mit einem Sprachcomputer, der in etwa 2000 bis 2500 Euro kosten wird.

Familie hofft noch auf einen Zuschuss der Krankenkasse

Welches Modell für die bald 28-Jährige das richtige ist, wird demnächst in einem Beratungstermin herausgefunden. Dank der Spende der Stockschützen in Höhe von 1890 Euro steht die Finanzierung schon mal auf einer guten Basis. Derzeit hofft die Familie noch auf einen Zuschuss der Krankenkasse. Da es sich bei dem Gerät aber nicht um ein zwingend notwendiges Hilfs- oder Heilmittel handelt, könne die Bewilligung dauern, hieß es.