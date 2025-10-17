Uschi Glas beeindruckt Aichacher Publikum: im Film ebenso wie live

Kaum ein freier Parkplatz war am Donnerstagabend auf dem Gelände des Aichacher Cineplex-Kinos zu finden. Dort feierte das Aichacher Filmfestival am Behördentag mit dem Besuch der Schauspielerin Uschi Glas einen seiner Höhepunkte. Die beliebte bayerische Charakterdarstellerin hatte sich – als ihren ureigenen Festivalbeitrag zum Thema „Liebe“ – den Spielfilm „Club der einsamen Herzen“ aus dem Jahr 2019 ausgesucht. Im voll besetzten größten Kinosaal beantwortete sie bereitwillig die neugierigen Fragen des neugierigen Publikums.

Schon vor 19 Uhr fand sich eine große Fangemeinde im Kino-Foyer ein, um die beliebte Münchner Schauspielerin einmal live zu erleben. Diese war mit ihrem Ehemann Dieter Hermann und einem Team ihrer 2009 gegründeten Hilfsorganisation „brotZeit e.V.“ angereist. Als „Brotzeit“ im Kino gab es übrigens – neben anderen Köstlichkeiten – ein Festivalbrot mit Aufstrich zu verkosten. Es hatte die JVA-Bäckerei als Dank für den Filmnachmittag im Frauengefängnis gebacken und mit dem Festival-Logo verziert.

Uschi Glas nimmt sich viel Zeit für Gespräche

Am „brotZeit“-Infostand gab sich Uschi Glas sehr publikumsnah und nahm sich viel Zeit für Gespräche, Fotos und Autogramme. Einer ihrer größten Fans war aus Roth bei Nürnberg angereist, um seine Lieblingsschauspielerin zu treffen. Der 65-Jährige hatte einen ganzen Stapel an Original-Hochglanz-Kinobildern ihrer Filme dabei und ließ sich jedes Einzelne signieren. Darunter fanden sich – auch zum Erstaunen von Uschi Glas – alte Aufnahmen ihrer Erstlingsfilme „Winnetou und das Halbblut Apanatschi“ oder „Zur Sache, Schätzchen“.

Im Kinosaal wurde unter anderem das von Glas gegründete Projekt „brotZeit“ in einem Vorfilm vorgestellt. Dieses werde vom Rotary Club mit einem Teil der Festivaleinnahmen unterstützt, betonte Rotary-Präsident Alexander Krammer bei seiner Begrüßung. Uschi Glas wurde aktiv, als sie im Radio hörte, dass jedes fünfte Grundschulkind in Deutschland ohne Frühstück in die Schule komme. Mittlerweile bietet ihre gemeinnützige Organisation bundesweit mehr als 15.000 Kindern an 375 Brennpunktschulen ein kostenloses Frühstück an. 2200 ehrenamtliche Seniorinnen und Senioren helfen dabei.

Im Kinosaal beantwortete Uschi Glas die Fragen des neugierigen Publikums. Foto: Manfred Zeiselmair

In dem Fernsehfilm „Club der einsamen Herzen“ spielten Glas, Hannelore Elsner und Jutta Speidel drei Jugendfreundinnen, die sich nach vielen Jahren wiedertreffen. Die drei „vereinsamten Herzen“ beschließen, ein Tanzcafé zu eröffnen. Die turbulente Komödie kam sehr gut an beim Festivalpublikum und wurde freudig beklatscht. Für Uschi Glas war die Vorstellung übrigens eine Premiere. Wie sie bei der anschließenden Plauderei im Kinosaal verriet, hatte sie den fertigen Film bisher nie gesehen.

Moderator Gerhard Lehrberger war bestens vorbereitet und entlockte dem sympathischen Gast mit seinen Fragen so manche lustige Geschichte. Die 81-Jährige fühlte sich sichtlich wohl auf dieser „Bühne“ und sprühte geradezu vor Lebensfreude. Sie erzählte von der freundschaftlichen Beziehung zu ihren Partnerinnen im Film und dass sie beim Dreh viel Spaß hatten. Für Hannelore Elsner sei es leider der letzte Film gewesen, den diese vor ihrem Tod vollendet habe.

Welchen ihrer Filme mag Uschi Glas am meisten?

In wie vielen Filmen sie seit „Apanatschi“ mit Pierre Brice und Lex Barker zu sehen war, könne sie nicht mehr sagen. Das müsse man wohl im Internet nachlesen. Trotz zahlreicher Theater- und Fernsehproduktionen ist für Glas der Kinofilm die „Königin“ aller Produktionen. Ihr „Lieblingsfilm“ sei immer derjenige, in dem sie gerade mitwirke. Die Drehbücher habe sie oft umgeschrieben, wenn sie sich nicht damit identifizieren konnte. „Das Wichtigste ist, dass man sich selbst der beste Freund ist“, sagte Glas und ergänzte: „Man sollte nur das spielen, was man wirklich möchte. Sonst bringt es kein Glück“. Deshalb habe sie sich selbst ans Schreiben gemacht und unter anderem bei der TV-Serie „Tierärztin Christine“ als Co-Autorin mitgewirkt. Apropos Schreiben: Nach ihrer Autobiografie „Ein Schätzchen war ich nie“ soll noch vor Weihnachten ein neues Buch von ihr auf den Markt kommen.

Dass sie auch bei der Jugend bekannt ist, führt Glas auf die „Fack ju Göhte“-Filme zurück. Darin ist sie in einer Nebenrolle als „ausgebrannte Lehrerin“ zu sehen. Seitdem werde sie oft – auch von Kindern in den unterstützten Brennpunktschulen – mit ihrem Filmnamen „Frau Leimbach-Knorr“ angesprochen. Auf die Frage nach aktuellen Projekten antwortete Glas, dass sie noch sehr aktiv am Leben teilnehme und sich keinesfalls zur Ruhe setzen möchte. Derzeit drehe sie „im wunderschönen Maria Alm“ in Österreich einen Pilotfilm für eine neue ZDF-Serie, die vermutlich ab Frühjahr 2026 ausgestrahlt werde.

Lehrberger bedankte sich mit einem großen Blumenstrauß und Uschi Glas versprach wiederzukommen. Sie beteuerte: „Es macht Spaß, hier in Aichach zu sein.“