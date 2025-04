Die Volkshochschule im Landkreis hat eine neue Leiterin

Mit Corona habe Alexandra Hingott als Geschäftsführerin der Volkshochschule (VHS) Aichach-Friedberg „keine ganz einfache Zeit gehabt“, erklärt Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann. Anfang 2023 hatte Hingott die Stelle übernommen. Ende März 2025 gab sie diese aus persönlichen Gründen wieder ab.

Seit Anfang April nimmt Lena Lenzgeiger die leitende Position ein. Die VHS habe mit ihr jemanden, der „kompetent und engagiert“ sei, gewonnen, so Habermann. Die Übergabe ist laut Lenzgeiger gut verlaufen. Das Team sei „sehr herzlich“ und habe sie „sehr gut aufgenommen“.

Die 38-Jährige Augsburgerin ist studierte Betriebswissenschaftlerin. „Meine letzte Position war die Personalleitung. Da hatte ich auch die Verantwortung für die Personalentwicklung“, erzählt Lenzgeiger. Somit sei die Kurve zur Bildung, insbesondere der Erwachsenenbildung, nicht weit gewesen. „Ich habe tatsächlich die Stellenanzeige gesehen und mich sehr bewusst darauf beworben, weil ich das wahnsinnig spannend finde.“

Neue VHS-Leiterin Lena Lenzgeiger arbeitet privat auch als Tanzlehrerin

Im privaten Leben ist Lenzgeiger glücklich verheiratet und ist ehrenamtlich „schon immer Kursleiterin für viele Dinge“. Ihr Studium an der Universität Augsburg finanzierte sich Lenzgeiger als Schwimmlehrerin, aber mit einer Vollzeit-Berufstätigkeit abends in die Schwimmbäder zu kommen, sei kompliziert. Heute arbeitet sie freiwillig als Tanzlehrerin. Das Tanzen ist ihr „wichtigstes Hobby“.

Für die Zukunft der Volkshochschulen im Wittelsbacher Land plant Lenzgeiger vor allem mehr Firmenweiterbildungskurse. „Ich möchte ein bisschen stärker in Kooperationen mit Unternehmen und beruflichen Weiterbildungen reingehen. Beispielsweise der Bereich Künstliche Intelligenz (KI), also das, was Unternehmen gerade umtreibt, ist ein Punkt, den ich sehr wichtig finde.“

Angebote der VHS Aichach-Friedberg: Wichtige Kurse zur politischen Bildung

Andere Kursformate sollen dabei aber nicht vernachlässigt werden. Unter anderem die politische Bildung sei „brisanter denn je“, meint Bürgermeister Habermann. „Man muss sich ja nur die Wahlergebnisse anschauen.“ Lenzgeiger vertraut hier auf ihre berufliche Erfahrung. „Ich war in einem Unternehmen, wo wir versucht haben, internationale Mitarbeiter im Berufsleben zu begleiten und zu unterstützen. Das ist stark verzahnt mit Integration und politischer Bildung.“

Im vergangenen Oktober unterstützte die VHS die politische Bildung unter anderem in Form der „Langen Nacht der Demokratie“. Nach einem Gespräch mit einer Außenstellenleiterin habe Lenzgeiger diese Idee wieder im Visier. Laut Habermann bestünden bereits Überlegungen, dieses Jahr etwas Ähnliches zu organisieren.