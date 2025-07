Das Volksfest hat in Aichach eine lange Tradition. Daran kann ein früherer Start so wenig rütteln wie das Wetter. Das war heuer beim Auftakt schön zu sehen: Alle angemeldeten Vereine hatten sich – den drohenden Regenwolken zum Trotz – zum Einzug am Stadtplatz versammelt. Gefühlt waren es sogar so viele Teilnehmer wie noch nie bei dem Festzug.

