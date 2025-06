Blaualgen im Uferbereich des Oberacher Badesees entdeckt

Die Badeseen im Landkreis Aichach-Friedberg wurden am Montag auf ihre Wasserqualität überprüft. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde beim Badesee Oberach bei Rehling im Uferbereich die Blaualgenart Tychonema nachgewiesen. Deshalb wird an diesem Badesee vom Baden mit kleinen Kindern und Hunden abgeraten. Auch im Vorjahr war diese Blaualgengattung dort im Uferbereich entdeckt worden.

Für Wassersportler stellen diese Bakterien nach Angaben der Behörde keine Gefahr dar. Die Situation am See werde weiter beobachtet. Eine erneute Beprobung war bereits für Mittwoch, 25. Juni, angesetzt. Das Landratsamt will unverzüglich informieren, sobald die Ergebnisse dieser Probe vorliegen. Der bloße Hautkontakt stelle keine ernsthafte Gesundheitsgefahr dar, könne aber zu Hautirritationen führen.

Badeverbot im Weitmannsee in Kissing: Zu viele Fäkalkeime im Gewässer

Erstmals nachgewiesen wurde die exotische Blaualgengattung „Cyanobakterium tychonema“ am Mandichosee im Sommer 2019. Im Weitmannsee in Kissing wurde bei der aktuellen Probe am Montag eine Überschreitung der Grenzwerte für Fäkalkeime (Escherichia coli und intestinale Enterokokken) festgestellt. Für diesen Badesee gilt deswegen ab sofort ein Badeverbot. Dieses kann laut Landratsamt erst aufgehoben werden, wenn die Grenzwerte wieder eingehalten werden. (AZ)