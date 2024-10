Müllgebühren im Wittelsbacher Land sinken – das ist nur fair

Schade, dass Theo Körner diese Überschrift nicht mehr lesen darf: „Aichach-Friedberg hat mit die niedrigsten Müllgebühren Deutschlands“. Der 2018 gestorbene frühere Landrat hätte sich bestimmt gefreut und an seine Amtszeit in den müllbewegten 80er- und 90er-Jahren im Wittelsbacher Land zurückgedacht. Damals mussten die Bürger hier mit die höchsten Gebühren bezahlen und das lag vor allem an den teuren Verbrennungskosten in Lechhausen. Stadt und die beiden Umlandkreise bluteten über viele Jahre hinweg als Eigentümer für Investitionen und Defizite.

