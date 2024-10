Aichach-Friedberg hat mit die niedrigsten Müllgebühren Deutschlands

Insgesamt fast 40.000 Restmülltonnen mit 60 und 80 Fassungsvermögen stehen in den Tonnenhäuschen des Wittelsbacher Landes; hinzu kommen weitere Behälter mit Volumen von bis zu 1100 Litern. Für all ihre Besitzer gibt es eine gute Nachricht: Die Abfallgebühren werden zum 1. Januar 2025 um durchschnittlich sechs Prozent gesenkt. Der Wermutstropfen wurde in der Sitzung des Kreisumweltausschusses allerdings gleich mitgeliefert: In zwei Jahren werden die Gebühren voraussichtlich stark steigen. Um welche Summen geht es und woran liegen die Schwankungen?

Ute Krogull Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Müllgebühr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach-Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis