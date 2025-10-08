Millionen für die Wasserversorgung: Jetzt steht fest, was die Bürger zahlen

Die Gemeinde Affing muss viel Geld investieren, um die teilweise veraltete Wasserversorgung für die Zukunft zu sichern. Bis 2029 sind rund elf Millionen Euro nötig. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Gebührenzahler die gesamte Summe finanzieren. Es gibt allerdings verschiedene Wege. Der Affinger Gemeinderat hat sich am Dienstag nun entschieden. Damit haben die Menschen Klarheit, wie sie zur Kasse gebeten werden.

Über die Frage, wie die Millionen für die Wasserversorgung finanziert werden sollen, waren in den vergangenen Jahren mehrfach Diskussionen entflammt. Soll das Geld rein über erhöhte Verbrauchsgebühren finanziert werden, mit der Folge, dass die Gemeinde die Ausgaben sehr lange zwischenfinanzieren muss? Sollen Extra-Gebühren, sogenannte Verbesserungsbeiträge, erhoben werden? Oder ist ein Mischmodell ratsam? In den Debatten war häufig Konfliktpotenzial zu spüren. Doch am Dienstag entschied sich der Gemeinderat mehrheitlich schnell und ohne Debatte.

Bei den jüngsten Haushaltsberatungen hatte der externe Finanzfachmann Anton Demmel der Gemeinde geraten, die Kosten je zur Hälfte über Verbesserungsbeiträge und höhere Verbrauchsgebühren zu finanzieren. So weit geht die Gemeinde nun nicht. Das Büro Rödl und Partner hatte Finanzierungsmodelle für den 7,3 Millionen Euro teuren Hochbehälter mit Aufbereitungsanlage in Bergen durchgespielt. Dabei legte es unterschiedliche Anteile (im Zehner-Schritt) von Verbesserungsbeiträgen zugrunde und berechnete die finanziellen Auswirkungen auf die Verbraucherinnen und Verbraucher. Josef Tränkl, der bei den Kommunalwahlen im März nächsten Jahres für das Bürgermeisteramt kandidieren will, brachte am Tag der Sitzung in der Verwaltung einen eigenen Vorschlag ein.

Diesen stellten Verwaltungsleiterin Marianne Braun und Bürgermeister Markus Winklhofer am Abend im Gemeinderat zur Debatte. Er sieht vor, die Investitionen lediglich zu 25 Prozent über Verbesserungsbeiträge zu finanzieren. Damit müssen Dreiviertel über die Gebühren in die Kasse kommen. Doch auch hier gab es Gestaltungsspielraum: die Aufteilung zwischen Grund- und Verbrauchsgebühr. Wird die Grundgebühr erhöht, reicht je nach deren Höhe eine moderatere Anhebung der Verbrauchsgebühren aus. Derzeit beträgt die Grundgebühr 48 Euro pro Jahr, die Verbrauchsgebühr liegt seit 2022 bei 1,44 Euro pro Kubikmeter.

Tränkl sagte, alle Modelle hätten ihre Vor- und Nachteile. Wenn eine große Summe über die Gebühren abgerechnet werde, treffe es diejenigen, die viel Wasser verbrauchen. Er stellte fest: „Allen kannst du es nicht recht machen.“ Tränkl plädierte dafür, „einen gewissen Sockel“ über die Grundgebühr einzunehmen und schlug eine Erhöhung um 50 Prozent auf 72 Euro pro Jahr vor.

Abwassergebühr: Gemeinde hat zu viel eingenommen

Braun machte deutlich, dass die Gemeinde immer auf eine Fremdfinanzierung angewiesen sei. Auch bei Verbesserungsbeiträgen. Denn diese dürften erst erhoben werden, wenn die Maßnahme fertiggestellt sei. So könne die Gemeinde lediglich Kredite früher zurückzahlen, sagte Braun. Sie präsentierte die Auswirkungen von Tränkls Vorschlag. Bei 72 Euro Grundgebühr erhöht sich die Verbrauchsgebühr auf 2,19 Euro pro Kubikmeter. Auch der Kreditdienst wird einkalkuliert. Als allgemein realistisch betrachtet wurde ein Zinssatz von 3,5 Prozent.

Der Gemeinderat befürwortete schließlich dem Vorschlag Tränkls. Dagegen stimmten Carlos Waldmann und Markus Heidenreich. Gründe nannten sie nicht.

Der Beschluss beinhaltet auch die neu kalkulierte Abwassergebühr. Die gute Nachricht: Sie kann gesenkt werden. Denn die Abwassergebühr von 2,40 Euro pro Kubikmeter, die seit 2022 gilt, war zu hoch angesetzt. Grund: Unter anderem hatten sich Investitionen verzögert und der Kanalunterhalt war günstiger als angenommen. Dadurch wurden kapp 600.000 Euro zu viel eingenommen.

Eine Überdeckung der Kosten darf allerdings ebenso wenig sein wie eine Unterdeckung. Aus diesem Grund muss die Summe im neuen Bemessungszeitraum bis 2029 ausgeglichen werden, wenn die Gemeinde voraussichtlich rund 5,5 Millionen Euro investieren wird. Das Fachbüro hat errechnet, dass ab 2026 eine Abwassergebühr von 2,27 Euro pro Kubikmeter ausreichend ist. Damit zahlen die Menschen in Affing künftig 13 Cent weniger je Kubikmeter Abwasser.

So wirken sich die neuen Wasserpreise aus Ab 2026 kostet der Kubikmeter Wasser 1,98 Euro pro Kubikmeter und die jährliche Grundgebühr 72 Euro. Zugleich werden 25 Prozent Verbesserungsbeiträge erhoben. Das ergibt im Schnitt folgende Zusatzbelastung gegenüber den aktuellen Sätzen: Reihenhaus plus 121 Euro bei der Wassergebühr; 671 Euro Verbesserungsbeitrag

Einfamilienhaus plus 73 Euro; 888 Euro

Landwirtschaft mit Vieh (ohne Vieh) plus 564 (294); 3056 Euro

Supermarkt plus 73 Euro; 6284 Euro.