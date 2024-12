Das ist beim Affinger Weihnachtsmarkt geboten

Glühwein und Bratwürstl, Rahmfleggn und Rehgulsch, Kunst und Handwerk, Stände mit besonderen Produkten aus der Region: Am zweiten und dritten Adventswochenende findet wieder der Affinger Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr feiert er zudem sein 30. Jubiläum. Auch zur Unterhaltung ist einiges geboten. Das Programm:

Samstag, 7. Dezember, 14 bis 20 Uhr:

15 Uhr: Schloßstadel, Marionettentheater Uggl-Bühne

16 Uhr: Schloßhof, Festliche Eröffnung mit Blasmusik Haunswies

16.30 Uhr: Schloßstadel, Marionettentheater Uggl-Bühne

17.30 Uhr: Schloßstadel, Weihnachtliche Weisen; Bläserklasse Realschule Aichach

Sonntag, 8. Dezember, 12 bis 20 Uhr:

14 Uhr: Bücherstüberl Märchenerzählerin; ab 4 Jahren

14 Uhr: Schloßstadel Marionettentheater Uggl-Bühne

15.30 Uhr: Schloßstadel Marionettentheater Uggl-Bühne

16 Uhr: Schloßhof Bläsergruppe Mühlhausen

18 Uhr: Schloßstadel Jugendkapelle Dinkelscherben

19 Uhr: Schloßhof Lindler Alphornbläser

Freitag, 13. Dezember, 17 bis 21 Uhr:

17.30 Uhr: Schloßstadel, Weihnachtslieder; Schulchor Grundschule Affing

19 Uhr: Schloßhof, Da Oa und die Andan, Blaskapelle aus Haunswies mit Jugendorchester

Samstag, 14. Dezember, 14 bis 20 Uhr

15 Uhr: Schloßstadel, Marionettentheater Uggl-Bühne

16.30 Uhr: Schloßstadel, Marionettentheater Uggl-Bühne

17 Uhr: Pfarrkirche, Musik zum Advent mit dem Musikverein Obergriesbach

Sonntag, 15. Dezember, 12 bis 20 Uhr

13.30 Uhr: Schloßstadel, Marionettentheater Uggl-Bühne

14.30 Uhr: Pfarrkirche, Weihnachtslieder; Cantalom-Chor

14.30 Uhr: Schloßstadel, Voice-Mix; Liederkranz Mühlhausen

16 Uhr: Schloßstadel, Marionettentheater Uggl-Bühne

17 Uhr: Schloßhof, Lindler Alphornbläser

Weitere Aktionen: Am ersten Wochenende besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. An allen Tagen gibt es eine Glücksrad-Aktion anlässlich des 30. Weihnachtsmarkt-Jubiläums, bei der es viele Preise zu gewinnen gibt. An den Wochenenden gibt es wieder Ponyreiten. Ebenfalls am Markt: ein nostalgisches Kinderkarussell.

Parken: Parkplätze gibt es am Parkplatz des FC Affing an der Frechholzhauser Straße und bei der DJK Gebenhofen in der Aulzhausener Straße. Von dort aus fahren jeweils am Samstag und Sonntag Pendelbusse zum Weihnachtsmarkt. Der Mühlweg ist während des Weihnachtsmarktes Einbahnstraße. In vielen Straßen in Affing gilt dann ein beidseitiges Parkverbot. (AZ)