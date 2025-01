Geplanter Kläranlagenbau: Die Kanalgebühren steigen erneut an

Der Neubau der Kläranlage in Adelzhausen ist der Grund, warum die Gebühren für Abwasser und Niederschlagswasser in der Gemeinde neu kalkuliert werden mussten. Klar war schon im Vorfeld, dass die aktuellen Tarife nicht zu halten sein werden. Am Mittwoch beschloss der Gemeinderat nach der Erhöhung vor einem Jahr eine weitere Anhebung. Die Menschen in Adelzhausen müssen bereits rückwirkend zum 1. Januar tiefer in die Tasche greifen.

