Der Neubau der Kläranlage wirft in Adelzhausen seine Schatten voraus

Der Gemeinderat in Adelzhausen entscheidet über einen schwierigen Haushalt. Die Kommune muss einen Kredit aufnehmen und schafft die Mindestzuführung nicht.

Stark gestiegene Ausgaben haben den finanziellen Spielraum der Gemeinde Adelzhausen schrumpfen lassen. In der jüngsten Sitzung erklärte Kämmerer Markus Treffler den Gemeinderäten, warum sich der Haushalt für dieses Jahr schwierig gestaltete. Er musste auf die Rücklagen zugreifen, einen Kredit vorsehen und brauchte Geld vom Vermögenshaushalt für den Haushaltsausgleich. Auch der Neubau der Kläranlage Adelzhausen spielte bei der Planung des Kämmerers eine Rolle.

Ein „sattes Plus“ war ein Ausdruck, den Treffler während seines Vortrags mehrmals verwendete. Allerdings weniger, um auf gestiegene Einnahmen hinzuweisen, sondern im Gegenteil auf gestiegene Ausgaben. Wie zum Beispiel bei der Kreisumlage. Durch die guten Steuereinnahmen vor zwei Jahren, die die Grundlage für die Ermittlung der Umlagekraft der Gemeinde sind, stieg die Kreisumlage heuer um satte 22,9 Prozent auf nun 1,4 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte sie 1,14 Millionen Euro betragen. Der Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen der Gemeinde enthalten sind, stieg sogar um satte 58,69 Prozent auf 5,38 Millionen Euro.

Adelzhausen rüstet sich für den Katastrophenschutz

Von den 3,9 Millionen Euro, die der Neubau der Kindertagesstätte gekostet hatte, schlagen hier allerdings nur noch Restkosten in Höhe von rund 13.000 Euro für die Ausstattung und 50.000 Euro für die Baumaßnahmen zu buche. Rund 20.000 Euro wird der Anschluss der beiden Kindergartengebäude an das Fernwärmenetz kosten. Die Kosten für den Fernwärmeanschluss von Schule, Sporthalle und Bürgerhaus sind jeweils mit 10.000 Euro im Haushalt berücksichtigt. Rund 25.000 Euro hat der Kämmerer jeweils für das Bürgerhaus und das Feuerwehrhaus in Heretshausen eingeplant, die beide im Rahmen des Katastrophenschutzes zu Lichtpunkten umgerüstet werden sollen.

Das neue Baugebiet Adelzhausen-Ost finanzierte das Kommunalunternehmen „Neubau Kläranlage Adelzhausen“. Das entsprechende Projektkonto weise ein Minus von etwa 1,7 Millionen Euro aus, teilte Treffler mit. Es soll allerdings heuer durch den Verkauf von Bauland ausgeglichen werden. Auf dem Konto sind aber auch Kosten, die die Gemeinde alleine tragen muss: der Erwerb von Grundstücken (193.000 Euro), der Anteil am Geh- und Radweg zur Sportanlage (43.000 Euro), der Anteil am Linksabbiegestreifen zum Baugebiet (221.000 Euro), Anteile am Straßenbau zum Festplatz am Mühlweg (109.000 Euro) und am Kanalbau (237.000 Euro).

So viel kostet die neue Adelzhausener Kläranlage

Auch den Neubau der Kläranlage finanziert das Kommunalunternehmen, an dem die Gemeinde mit 50 Prozent Miteigentümerin ist. Die Baukosten würden aktuell bei etwa acht Millionen Euro liegen, so der Kämmerer. Im aktuellen Haushalt hat er 500.000 Euro für den Neubau der Kläranlage eingeplant. 2027 soll die Anlage fertiggestellt und abgerechnet werden. Im Finanzplan hat er deshalb für 2027 7,5 Millionen Euro eingeplant, weil die neue Kläranlage dann in das Eigentum der Gemeinde übergehen soll. Die Pro-Kopf-Verschuldung der aktuell schuldenfreien Gemeinde wird bis Ende 2027 voraussichtlich 3.860 Euro betragen. Die Kosten für die neue Kläranlage müssen auf die Bürgerschaft umgelegt werden, was in den kommenden Jahren zu höheren Gebühren führen wird, kündigte Treffler an.

Er sprach von einem schwierigen Haushalt, weil stark gestiegene laufende Ausgaben in Verbindung mit weniger stark gestiegenen Einnahmen den finanziellen Spielraum der Kommune verkleinern würden. Zur Entspannung der Finanzlage trägt bei, dass das neue Baugebiet Adelzhausen-Ost heuer abgerechnet werden wird. Um die Ausgaben stemmen zu können, muss die Gemeinde einen Kredit in Höhe von 650.000 Euro aufnehmen. Außerdem ist es nicht möglich, eine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Die Gemeinde schafft auch die gesetzliche Mindestzuführung nicht. Im Gegenteil: Um den Haushalt auszugleichen, holte sich der Kämmerer 187.800 Euro vom Vermögenshaushalt.

Das empfiehlt der Kämmerer dem Gemeinderat Adelzhausen

Die Empfehlung des Kämmerers: „Um die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden, ist es zwingend erforderlich, sich auf die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu konzentrieren.“ Ein Spielraum für freiwillige Leistungen sei schon jetzt nicht mehr gegeben. Vor allem, weil neben dem Neubau der Kläranlage in den kommenden Jahren noch weitere Großprojekte im Raum stehen.

Zahlen aus dem Adelzhausener Haushalt

Gesamtvolumen 10,3 Millionen Euro, Verwaltungshaushalt 4,9 Millionen Euro (2023: 4,4 Millionen Euro), Vermögenshaushalt 5,4 Millionen Euro (2023: 3,4 Millionen Euro).

Verwaltungshaushalt

Wichtige Einnahmen Anteil an Einkommenssteuer 1,6 Millionen Euro, Gewerbesteuer 1,1 Million Euro (Hebesatz 360 Prozent), Schlüsselzuweisungen 0 Euro, Grundsteuer A und B 217.000 Euro (Hebesatz jeweils 400 Prozent), Kanalgebühren 342.000 Euro, Zuführung vom Vermögenshaushalt 187.800 Euro.

Anteil an Einkommenssteuer 1,6 Millionen Euro, Gewerbesteuer 1,1 Million Euro (Hebesatz 360 Prozent), Schlüsselzuweisungen 0 Euro, Grundsteuer A und B 217.000 Euro (Hebesatz jeweils 400 Prozent), Kanalgebühren 342.000 Euro, Zuführung vom 187.800 Euro. Wichtige Ausgaben Kreisumlage 1,4 Millionen Euro, Gewerbesteuerumlage 107.000 Euro, VG-Umlage 302.000 Euro, Schulverbandsumlage 231.000 Euro.

Vermögenshaushalt

Wichtige Einnahmen Entnahme aus Rücklagen 770.000 Euro, Grundstücksverkauf 726.000 Euro.

Entnahme aus Rücklagen 770.000 Euro, Grundstücksverkauf 726.000 Euro. Wichtige Ausgaben Anschluss von gemeindlichen Gebäuden an Fernwärmenetz 50.000 Euro, Container für offene Ganztagsschule 100.000 Euro, Zuschuss Sanierung Kirche St. Laurentius (65.000 Euro) und Erweiterung Sportheim (50.000 Euro), neues Zelt für Waldkindergarten 30.000 Euro, Kläranlagenneubau 500.000 Euro, Umbau Abwasserteiche 51.000 Euro. Ausbau Breitbandversorgung 55.000 Euro, Grundstückskäufe 900.000 Euro.