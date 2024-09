Schweineorgane für menschliche Körper: Konrad Fischer will Transplantationen möglich machen

Konrad Fischer ist ein geduldiger Mensch. Das muss er auch sein, erklärt er, denn „als Wissenschaftler braucht man viel Geduld“. Die zweite Eigenschaft, die man dem Zahlinger zuschreiben könnte, ist sicherlich die Fähigkeit, das Ziel, das man vor Augen hat, stringent zu verfolgen. Beides spiegelt sich in Fischers Biographie. Der Zahlinger hat an der Technischen Universität (TU) München Molekulare Biotechnologie studiert, was sich nach dem Abitur als sein Lieblingsfach herausgestellt hat. Während seines Masterstudiums hat sich Fischer auf Tierwissenschaften spezialisiert, anschließend zum Thema Biotechnologie der Nutztiere promoviert und ist gerade dabei, seine Habilitation in diesem Bereich abzuschließen. Jetzt bekam er eine Auszeichnung.

