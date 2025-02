In Obergriesbach bekommt auch der Pfarrer sein Fett ab

Wie jedes Jahr im Fasching veranstaltete das Seniorenteam um Hanni, Gabi und Rita einen lustigen Nachmittag für die Seniorinnen und Senioren aus der Pfarreiengemeinschaft Obergriesbach. Bei den älteren Herrschaften ist diese Veranstaltung sehr beliebt, der Saal im Bürgerhaus in Zahling war voll belegt. Peter Lenz, Toni Schmid und Toni Straßmaier spielten zünftig auf und luden immer wieder zum Schunkeln ein. Dazwischen sorgte Peter Lenz mit Witzen für Heiterkeit. Besonders beim Sketch mit Heinzi und Adelheid, alias Hanni und Rita, blieb kein Auge trocken. Die beiden Bühnenerprobten Damen waren in Bestform.

Der Sketch „Um fünf nach halber Dings“ hatte so manche Szene wie aus dem richtigen Leben: Der betrunkene Ehemann kommt spät nachts heim und wird beim Plündern des Kühlschranks von seiner erzürnten Frau erwischt. Auch am nächsten Morgen kehrt noch nicht gleich Harmonie ein. Mit Kopfweh geplagt, muss sich der Ehemann noch so manche Vorhaltung von seiner Frau anhören. Bei der Unterhaltung am Frühstückstisch bekam unter anderem Pfarrer Tobias Seyfried, der unter den Gästen weilte, sein Fett ab. Nach Aussagen von Insidern soll der begeisterte Radfahrer beim Kindergarten in Zell sogar geblitzt worden sein, wußte die Ehefrau zu erzählen. „Vielleicht könne er sogar Apfelsaft in Wein verwandeln, in Anspielung auf die Apfelsaftaktion im Herbst vergangenen Jahres, mutmaßte der Ehemann. Aus der Zeitung erfuhr die Ehefrau vom „Machtwechsel in der katholischen Kirche“. Nach 29 Jahren alleiniger Herrschaft wird die Pfarrsekretärin der Pfarreiengemeinschaft Obergriesbach in den Ruhestand versetzt, stand da geschrieben. „Ja is denn die Bergmairin schon so alt“ rutscht es ihr da heraus. Noch so manche absurde Nachricht brachte den Saal zum Lachen und Klatschen. Im Laufe des Nachmittags freuten sich die Besucher über den Auftritt der Kinder- und Jugendgarde aus Griesbeckerzell.

Für das leibliche Wohl sorgten das Helferteam mit Hanni, Gabi und Rita und weiteren Kuchenbäckerinnen mit Torten und Kuchen vom Feinsten. Bei selbst gemachter Gulaschsuppe klang die lustige und kurzweilige Faschingsfeier aus.