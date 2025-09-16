Für Schiltberg wird vergeblich ein Metzger gesucht

Der Schiltberger Bürgermeister Peter Kellerer bedauert es sehr, dass es wohl keine Metzgerei mehr in seiner Gemeinde geben wird. Und das, obwohl ein Teil des Tiefkühlinventars sogar vorhanden gewesen wäre. Trotz einer Ausschreibung und intensiver Suche hat sich nach Angaben des Bürgermeisters niemand im Rathaus oder sonst gemeldet. „Dieser Umstand ist sehr zu bedauern, aber wohl auch der Zeit und der Nachwuchskrise in dieser Berufssparte geschuldet“, so Kellerer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Aufgrund der Corona-Krise, der Baukrise und der Ansiedlung eines Uhu-Paares geht die Rekultivierung der Kies- und Sandgrube im Ortsteil Allenberg langsamer voran als geplant. Deshalb hat die rechtliche Vertretung der Firma Ettengruber vorsorglich einen Antrag zur Verlängerung beim Landratsamt gestellt, welche diesen an die zuständige Kommune nach Schiltberg weitergeleitet hat. Die Ratsmitglieder stimmten der Verlängerung des restlichen Kies- und Sandabbaus mit Wiederverfüllung bis 31. Dezember 2029 einstimmig zu.

Auch eine kniffligere Bauanfrage war Thema. In Holzhausen will ein Bauherr eine landwirtschaftliche Lagerhalle für Maschinen, Heu und Stroh errichten. Der Gemeinderat erteilt einstimmig das gemeindliche Einvernehmen unter der Voraussetzung, dass es sich um ein privilegiertes Vorhaben handelt. Der Abstand des Gebäudes zur Straße wird aufgrund der zu erwartenden Rangierfahrten als zu gering erachtet. Es wird daher angeregt, einen größeren Rangierabstand in der endgültigen Bauplanung vorzusehen.

Die Schulden der Gemeinde Schiltberg haben sich auf 1,6 Millionen Euro verringert

Kurz und bündig berichtete Michael Schmidberger von den Rechnungsprüfungen der Jahresrechnungen 2023 und 2024. Im Vorjahr konnten die Schulden im Vergleich zu 2023 um rund 140.000 Euro auf 1,6 Millionen Euro abgebaut werden. Die Rücklagen schrumpften zum Jahresende 2024 allerdings auf rund 300.000 Euro. Der Gemeinderat beschloss beide Jahresrechnungen. Der kalkulatorische Zinssatz der Gemeinde bleibt für die nächsten vier Jahre bei drei Prozent. Der Wert ist unter anderem wichtig für die Festlegung der Gebührensätze, vor allem beim Thema Wasser.

In seiner Juni-Sitzung hat der Gemeinderat eine Änderungssatzung zur Satzung über den Nachweis und die Herstellung von Stellplätzen und der Ablösung beschlossen. In einer weiteren Änderungssatzung musste jetzt das Datum des Inkrafttretens auf den 1. Oktober verlegt werden. Ebenfalls muss der Betrag für eine mögliche Ablösung von Stellplätzen in der Satzung festgelegt werden und kann nicht – wie ursprünglich vom Gemeinderat angenommen – offengelassen werden. Die Gremiumsmitglieder einigten sich einstimmig auf 7500 Euro.