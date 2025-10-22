Ein Pferdebesitzer kommt seit 50 Jahren zum Leonhardiritt

Bayerns ältester Leonhardiritt findet in Inchenhofen statt. In diesem Jahr ist die kirchliche Traditionsveranstaltung am Sonntag, 9. November, angesetzt. Ebenso Tradition hat im Vorfeld das Treffen der Pferdebesitzer und -besitzerinnen, die sich am Leonhardiritt beteiligen.

Das Leonhardikomitee nutzte diesen Anlass auch in diesem Jahr, um sich bei den Pferdebesitzern für ihre langjährige Treue zu bedanken, aber auch um wichtige Informationen für den diesjährigen Umritt weiterzugeben. Wie Hans Schweizer, Vorsitzender des Leonhardikomitees, in seiner Ansprache betonte, seien viele durch ihre langjährige Teilnahme mit dem Umritt fest verbunden und prägen somit das katholisch bayerische Brauchtum in Leahad mit.

Die Veranstalter danken den Pferdebesitzern

Einige der Pferdebesitzer nehmen schon seit Jahrzehnten am Umritt teil. Ein herzliches Vergelt‘s Gott sprach Schweizer Benno Reichhold aus Pfaffenhofen aus, der mittlerweile seit 50 Jahren mit seinen Pferden teilnimmt. Schweizer überreichte ihm als Dank und Anerkennung eine Urkunde und eine Leonhardskerze. Im Namen der Pfarrei bedankten sich Dekan Stefan Gast und Bürgermeister Toni Schoder für die Marktgemeinde bei Reichhold. Beide dankten ebenfalls allen Pferdebesitzern für ihre langjährige Unterstützung.

Als Ehrengast wird bei dem Großereignis in diesem Jahr der Bayerische Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger, erwartet. Das Fest beginnt am Samstag, 8. November, um 18 Uhr mit einer Vorabendmesse und anschließender Lichterprozession.

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Pontifikalamt in der Wallfahrtskirche St. Leonhard. Die Festpredigt hält Weihbischof Anton Losinger aus Augsburg. Der Leonhardiritt startet um 13.30 Uhr. Es beteiligen sich rund 200 Pferde, 20 Festwagen mit lebenden Darstellern, Kutschen, Trachtengruppen und Musikkapellen. Dabei werden Pferde gesegnet. Zum Abschluss findet eine Andacht in der Wallfahrtskirche statt.