Das erleben Sarah Gold und Hannah Müller mit ihrer Teddyklinik

Im Wartezimmer der Teddyklinik ist einiges los. Während sich einige Kinder die Wartezeit mit Spielen vertreiben, warten die anderen gespannt darauf, dass sie aufgerufen werden. Die Medizinstudentinnen Hannah Müller und Sarah Gold aus Aichach haben die Teddyklinik ehrenamtlich für zwei Tage im Aichacher Pfarrzentrum organisiert, um Kindern die Angst vor Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten zu nehmen.

Diese Stationen gibt in der Teddyklinik Aichach

Unter den zahlreichen Stationen, darunter auch eine Apotheke und eine Impfstation, sei die CT-Station bei den Kindern besonders beliebt gewesen, berichten die beiden angehenden Ärztinnen. Das selbst gebaute CT-Modell wurde mit LED-Lampen ausgestattet, welche laut Müller die Röntgenstrahlen imitieren sollten. Diese LEDs fanden die Kinder wegen der wechselnden Farben besonders spannend.

Die selbstgebastelte CT-Station mit den LED-Lichtern war einer der Favoriten der Kinder. Foto: Melina Reißen

Verbinden, ein Pflaster geben oder eine OP simulieren – auch von der OP-Station waren viele Kinder begeistert: „Die Kinder konnten zum Beispiel ein Pflaster um den Bauch herum kleben, wenn etwas eingequetscht war“, erklärt Gold. Die Reaktion der Kinder bei einer Narkose fand Gold sehr lustig: „Manche sagen: Jetzt gehen wir schlafen“.

Insgesamt waren die jungen Gäste laut Gold bei jeder Station gespannt auf das, was als Nächstes kommt. Müller erzählt, dass kein Kind eine Station vermieden habe. Zwei Jungs hätten laut „Nein“ geschrien, als sei mehrere Kinder fragte, ob der Arztbesuch für sie schlimm gewesen wäre.

Die OP-Station war sehr beliebt bei den Kindern, da sie dort selbst aktiv werden und ihre Kuscheltiere verarzten konnten. Foto: Melina Reißen

Müller und Gold freuen sich über viel positives Feedback, sowohl von den Kindern als auch von den Eltern. Eine Erzieherin sei sehr angetan gewesen, nachdem sie am Morgen eine Kita-Gruppe zur Teddyklinik begleitet habe. Am Nachmittag sei sie dann noch einmal, gemeinsam mit ihrem eigenen Kind, gekommen.

Die Organisatorinnen erreichen rund 350 Kinder mit der Aktion

Müller findet, dass ihnen sowohl die Organisation der Aktion als auch der Aufbau und die Abläufe an den Stationen gut gelungen seien: „Die Stationen haben die Kinder gut angenommen – so, wie wir uns das eigentlich auch gedacht hatten“.

Morgens kamen sechs Kita-Gruppen gleichzeitig zu ihnen, obwohl diese für unterschiedliche Zeitfenster angemeldet waren. Gold schätzt, dass es ungefähr 150 Kinder waren, die gesammelt aufschlugen. Am zweiten Tag sei es sogar noch besser gelaufen als am ersten, sagt Müller. Sie ist erfreut darüber: „Insgesamt waren es fast 350 Kinder“.

Die Medizinstudentinnen streben eine Wiederholung 2026 an

Aufgrund der eng getakteten Gruppen und der hohen Anzahl an kleinen Patienten sei es etwas stressig gewesen, die Gruppen gleichzeitig auf die Stationen zu verteilen, findet Gold. Sie hat einen so hohen Ansturm nicht erwartet: „Es war mehr Andrang als gedacht.“ Beim nächsten Mal möchten die beiden jungen Frauen deshalb gerne mehr Pufferzeiten einplanen. Laut Müller verlief der restliche Nachmittag deutlich entspannter.

Bei der CT-Station zeigte ein gezeichnetes Röntgenbild den Kindern, wie ein echtes Röntgenbild ungefähr aussehen könnte. Foto: Melina Reißen

Die Vorbereitung der Aktion war für die Studentinnen mit einem hohen Aufwand verbunden. Lokale Praxen und Apotheken, die Julius Zorn GmbH (Juzo), die Sparkasse Altbayern und das BRK Aichach-Friedberg unterstützten die Studentinnen sowohl bei der Vorbereitung als auch an den Veranstaltungstagen. Müller sagt: „Ohne sie hätte das auch nicht funktioniert.“ Die Anschaffung der Verbandskisten und weiteres Material für die Stationen habe viel Zeit in Anspruch genommen. Mehrmals beluden sie das Auto, bis sie alles ins Pfarrzentrum gebracht hatten.

Diese Geschichten erstaunen und entzücken Gold und Müller

Eine Kuscheltiergeschichte geht beiden angehenden Medizinerinnen nicht mehr aus dem Kopf. Ein Kind brachte einen orange-gelben Schmetterling mit dem Namen Wolfgang zu Müller. Das Kuscheltier hatte einen kaputten Flügel. Nach einer simulierten OP war der Flügel schnell wieder „hergestellt“. Gold half einem Kind in einer simulierten Operation bei der Behandlung seines Kuscheltiers: „Schnüffelchen“ hatte sich das rechte Ohr eingequetscht und blutete.

Gold ist verwundert darüber, welche Erkrankungsbilder manche Kinder bereits benennen konnten. Ein Kind kam mit seiner Robbe zu ihr und gab an, dass diese an Corona erkrankt sei. Die Robbe habe außerdem mit Herzproblemen beziehungsweise mit einem arrhythmischen Herzschlag gekämpft, erzählt Gold.

Leonie Nidermayr war mit ihrer Mutter Verena und ihrem Kuscheltier Sternchen zu Besuch. Foto: Melina Reißen

Auch Sternchen war ein komplizierter Fall. Das Kuscheltier von Leonie Niedermayr aus Schiltberg hatte einen offenen Rücken. Eine Operation war unumgänglich. Leonies Mutter Verena Niedermayr erfuhr durch die Schule ihrer Tochter von der geplanten Aktion. Als sie Leonie davon erzählte, war diese begeistert. Obwohl sie wegen der Nadeln Angst vor Spritzen hat, wollte Leonie unbedingt in die Teddyklinik: „Daheim habe ich immer Krankenhaus gespielt. Dann wollte ich hierherkommen.“ Nach dem Besuch hat sie nun künftig hoffentlich wie viele andere Kinder weniger Angst vor Spritzen und medizinischen Behandlungen.