Wasserschutzpolizei Ammersee: Boot kommt, Bootshaus noch ungewiss

Das alte Einsatzfahrzeug befand sich viele Jahre am Dießener Dampfersteg und wird nun ausgemustert.

Plus Im April soll das neue Boot geliefert werden. Wie sein Vorgänger wird es vorerst am Dießener Dampfersteg untergebracht. Kann ein Bootshaus in Utting gebaut werden?

Von Gerald Modlinger

Wenn an Ostern die Schifffahrt am Ammersee wieder startet und die ersten Segelboote unterwegs sind, wird auch die Dießener Polizei wieder mit einem richtigen Boot auf dem Wasser kreuzen. Ab Februar wird das neue Einsatzgerät nach den Bedürfnissen der Polizei ausgebaut und ab April soll es einsatzbereit sein, so die übereinstimmende Auskunft vom Dießener Inspektionsleiter Alfred Ziegler und dem Innenministerium.

