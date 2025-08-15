Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Angler aus Kreis Landsberg ohne Lizenz ins Netz gegangen

Landkreis Weilheim-Schongau

Angler ohne Lizenz ins Netz gegangen

Ein 48-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg wurde am Ufer der Rott beim Angeln ohne Erlaubnis erwischt.
    • |
    • |
    • |
    Die Dießener Polizei hat einen Wildfischer an der Rott ertappt.
    Die Dießener Polizei hat einen Wildfischer an der Rott ertappt. Foto: Fabian Strauch/dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizeiinspektion Dießen durch die zuständigen Jagdpächter über einen Wilderer am Ufer der Rott in der Nähe von Pähl informiert. Nach Heranziehung eines Diensthundes und weiterer Polizeikräfte konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem angetroffenen 48-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg nicht um einen Wilderer im eigentlichen Sinne, sondern um einen Angler ohne Erlaubnis oder Berechtigungen handelte. Der Mann wurde für weitere Maßnahmen in die Polizeiinspektion Dießen gebracht. Gegen Zahlung eines Bußgeldes konnte er einen Haftbefehl abwenden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fischwilderei, teilt die PI Dießen mit. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden