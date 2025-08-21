Auch wegen Denkmalschutz: Ferienausschuss korrigiert Bauleitplanung für Riederau

Vier Wochen nachdem sich der Bauausschuss intensiv mit dem Bebauungsplan für den Bereich zwischen Ringstraße und Römerweg in Riederau befasst hatte, hat nun der Ferienausschuss des Dießener Gemeinderats Änderungen vorgenommen. Besonders betroffen ist dabei ein Grundstück an der Ringstraße, auf dem sich eine denkmalgeschützte Villa befindet.

Zunächst aber ging es um die Frage, ob der künftige Bebauungsplan neben Einfamilien- und Doppelhäusern in diesem bisher parkartigen Wohngebiet auch Mehrfamilienhäuser zulassen soll. Diesen parkartigen Charakter trotz der nach dem Baugesetzbuch möglichen zusätzlichen Bebauungen zu erhalten, ist ein wesentliches Anliegen, das der Gemeinderat mit der Bauleitplanung verfolgt. Vor diesem Hintergrund entschied der Bauausschuss vor vier Wochen, dass auf einem am Reithenweg zwischen Römer- und Ringstraße gelegenen über 4000 Quadratmeter großen Grundstück nicht nur der Bau von drei Doppelhäusern und einem Einfamilienhaus ermöglicht werden soll, sondern alternativ auch die Errichtung eines Wohngebäudes mit vier Einheiten und weiterer drei Einfamilienhäuser. Durch diese kompaktere Bebauung, so das Kalkül, könnte das Grundstück besser durchgrünt und der Baumbestand leichter erhalten werden.

Rechtsanwalt verweist auf den Gleichheitsgrundsatz

Diese Möglichkeit eines Mehrfamilienhauses sah jedoch der gemeindliche Rechtsanwalt kritisch im Hinblick auf den Gleichbehandlungsgrundsatz, denn ansonsten sollen in dem drei Hektar großen Plangebiet laut Planentwurf weitgehend nur Einfamilien- und Doppelhäuser errichtet werden dürfen. Die Mehrfamilienhaus-Alternative wurde daraufhin vom Ferienausschuss einstimmig gestrichen. Dies betrifft auch ein Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Ferner ging zwischenzeitlich noch eine Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege ein. Diese betrifft ein knapp 1500 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Ringstraße und Parkweg, auf dem sich bislang lediglich ein kurz vor dem Ersten Weltkrieg errichtetes denkmalgeschütztes Landhaus befindet. Der bisherige Bebauungsplanentwurf sah für das Grundstück zwei weitere Baufenster für Einfamilienhäuser auf der Süd- und Ostseite vor. Dies kritisierte das Denkmalamt, denn: Der Typus einer Villa sei als vornehmes Landhaus definiert, das in einem mehr oder minder großen Garten oder Park frei steht. Auch besondere Sichtbeziehungen und Wegeführungen auf einem solchen Grundstück könnten integrale Bestandteile eines Baudenkmals sein. Sollten auf dem Grundstück weitere Häuser errichtet werden, könnten die damit verbundenen erheblichen Geländeveränderungen das Baudenkmal beeinträchtigen.

Denkmalschutz reduziert Baufläche an der Ringstraße

Als Kompromiss schlugen die Planer der Gemeinde nun vor, das östliche Baufenster zu verkleinern, um mehr Abstand zur Villa zu schaffen, dafür könnte der Bauraum an der Südseite etwas vergrößert werden. Dagegen erhoben im Ferienausschuss jedoch Michael Lutzeier (Die Partei) und Marc Schlüpmann (Grüne) im Sinne des Denkmalschutzes Einwände. Mit 5:4 Stimmen wurde die neue Planvariante abgelehnt. Im gleichen Stimmenverhältnis wurde daraufhin eine Reduzierung des Bauvolumens auf das Baufenster auf der Südseite beschlossen.