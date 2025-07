Nachverdichtung in Riederau: Im Spannungsfeld zwischen Baurecht und Baumschutz

Riederau ist der am stärksten wachsende Ortsteil von Dießen. Viele der einst großen und nur wenig bebauten Grundstücke wurden inzwischen erheblich nachverdichtet. Während die einen darin einen Verlust an Lebensqualität und Natur sehen und sich unter anderem wegen mehr Verkehr und Hochwassergefahren durch die wachsende Versiegelung sorgen, rufen die anderen nach mehr Wohnraum, wollen als Investoren die Flächen bestmöglich baulich nutzen und wieder andere befürchten durch gemeindliche Einflussnahmen eine Entwertung ihres Familienbesitzes. Zwischen diesen Interessenlagen hatte der Dießener Gemeinderat beschlossen, für das Gebiet zwischen Römerweg und Ringstraße sowie Reithenweg und Parkweg einen Bebauungsplan aufzustellen. Nun befasste sich der Bauausschuss mit den dazu eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und Bürgern.

Ausgelöst wurde die Entscheidung, einen Bebauungsplan für dieses Gebiet aufzustellen, 2022 durch einen Bauantrag am Römerweg 10-12. Das frühere Haus auf dem mehr als 3000 Quadratmeter großen Grundstück ist längst abgerissen. Nach einigem Hin und Her liegt inzwischen eine Genehmigung vor, dort fünf Einfamilienhäuser zu errichten. Überdies gibt es in dem insgesamt 3,2 Hektar großen Gebiet, das im Norden von Höhe der Kirche bis zum Parkweg im Süden reicht, noch einige Baulücken, die sich häufig durch einen für Ökologie, Mikroklima und Ortsbild bedeutsamen Baumbestand auszeichnen. Das Problem ist jedoch: Baurecht geht grundsätzlich vor Baumrecht.

Wonach muss sich ein Bebauungsplan richten?

Diese rechtliche Hierarchie schränkt auch den gemeindlichen Gestaltungsspielraum ein. Zwar sind in dem Bebauungsplanentwurf etliche zu erhaltende Bäume festgesetzt und für Bäume, die gefällt werden, sind Ersatzpflanzungen vorgeschrieben. Doch das ging beispielsweise Michael Hofmann (Bayernpartei) nicht weit genug. „Wir verhindern nicht das Schlimmste, wir legalisieren das Schlimmste“, warnte er. Er stellte die Frage, ob sich ein Bebauungsplan nach der Natur oder nach den menschlichen Nutzungsinteressen richten müsse.

In jedem Fall nach dem Baugesetzbuch, und nach diesem sei auf den Grundstücken nun mal ein entsprechendes Baurecht vorhanden, wandte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert ein. Dementsprechend sieht der Bebauungsplan 39 Bauräume für Einzel- und Doppelhäuser vor - in einem Gebiet, in dem bisher 23 Wohngebäude stehen beziehungsweise genehmigt sind.

Naturschutzorganisationen kritisieren Planung in Riederau

Dennoch üben auch die am Verfahren beteiligten Naturschutzorganisationen Kritik an der Planung. So bemängelt der Bund Naturschutz (BN), dass in dem 3,2 Hektar großen Gebiet nur neun Bäume als erhaltungswürdig klassifiziert worden sind. Dadurch verliere das Gebiet seine Funktion als Verbundsystem zu umliegenden Schutzgebieten, warnt ebenso der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Vor diesem Hintergrund fordert auch die Untere Naturschutzbehörde, für jeden gefällten Baum nicht nur einen Baum, sondern zwei Bäume nachzupflanzen.

Der Bauausschuss lehnte dies jedoch ab. Die (bauliche) Nutzung sehr kleiner Grundstücke würde damit eingeschränkt. Dass nur so wenige Bäume erhalten werden sollen, begründet die Gemeinde mit der baurechtlichen Situation: „Im Sinne einer Abwägung privater wie öffentlicher Belange wurden diejenigen erhaltenswerten Bäume nicht zum Erhalt festgesetzt, die eine Bebaubarkeit innerhalb der betroffenen Grundstücke erheblich einschränken bis verunmöglichen würden.“

Außerdem gaben sieben Bürger Stellungnahmen ab, die einzelne Grundstücke betrafen. Mit nur kleinen Änderungen wurde die Planung gegen die Stimmen von Michael Hofmann und Marc Schlüpmann (Grüne) beschlossen. Zu den Planänderungen können sich Bürger und Behörden nun erneut äußern.