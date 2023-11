Charlie Glass spielt beim Presseball in Augsburg

Charlie Glass ist einer der Künstler, die am 11. November beim Presseball in Augsburg dabei sind.

Der in Fischen lebende Musiker Charlie Glass ist einer der Künstler, die am 11. November beim diesjährigen Presseball in Augsburg dabei sind. Charlie Glass ist Entertainer durch und durch, wie er von sich selbst sagt. Der Pianist, Produzent und Allround-Entertainer erhielt erst vor wenigen Wochen eine Platin-Auszeichnung vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) für 200.000 verkaufte Kinder-Weihnachtsalben.

Ihm sei schon immer klar gewesen, dass er seinen Lebensunterhalt mit Musik bestreiten wird. „Doch da galt es erst einmal, das Familienoberhaupt von den 'g’spinnerten Ideen'zu überzeugen“, sagt Glass. „Ich absolvierte eine Ausbildung zum Kaminkehrer, während mein Kopf auf den Dächern der Stadt im Wolkenkuckucksheim harmonischer Noten steckte“, erzählt er.

Mit 18 hatte er schließlich sein erstes Engagement in einem Münchner Nobelhotel. Von da an ging es bergauf. „Ohne Fleiß tatsächlich kein Preis“, sinniert der Produzent, der mit Frau und zwei Söhnen in Fischen lebt und arbeitet.

Charlie Glass war auch Produzent von Udo Jürgens

„Mir sind immer wieder die richtigen Leute begegnet“, sagt er. „Diejenigen welche meine Karriere permanent vorantrieben.“ So tat er sich neben vielen anderen Aktivitäten als Produzent von Koryphäen wie etwa Udo Jürgens hervor, als erfolgreicher Kinderlieder-Interpret („Mach’s gut, lieber Schnuller“ ist bis heute ein Kinder-Klassiker) oder als „Gruppen-Zampano“ irgendwo zwischen Roger Cicero, Paul Kuhn und Harald Juhnke. Jetzt wurde das neue akustische Kapitel „deutschsprachiger Swing-Chansonnier mit Tiefgang“ aufgeschlagen.

„Zeit“ nennt sich das Resultat, darauf zu hören sind zehn Original-Kompositionen plus ein Cover vom unvergleichlichen Udo Jürgens. „Gesammelte Beobachtungen paaren sich hier mit einschneidenden realen Ereignissen“, definiert Glass. „Heraus gekommen ist hoffentlich ein überzeugender Stilmix für die Vertreter sämtlicher Generationen, für welche Musik nicht lediglich leicht austauschbare Wegwerf-Ware ist. Sondern etwas zur ernsthaften Stil-Debatte beiträgt.“

Im Champagnerfoyer beim Augsburger Presseball könnte aus "Zeit" das eine oder andere Stück zu hören sein. Denn dort können die Gäste ihre persönlichen Musikwünsche äußern, die Entertainer Charlie Glass am Flügel spielen wird. Egal, ob Bar-Musik, Schlager, Jazz, Rock-Klassiker oder sanfte Balladen: Tanzen, Lachen und Spaß haben ist auch hier ausdrücklich erwünscht.