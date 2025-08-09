Pommes gibt's im Strandbad Utting nicht mehr - dafür ganz viel Dolce Vita

Eine leichte Brise treibt die Segelboote über den Ammersee, im Süden schimmert die Alpenkette, die „Augsburg“ schippert vorbei, Mutige springen vom Sprungturm, Sonnenanbeter dösen auf dem Holzsteg. Ein Junge hat Geld für eine Wundertüte zusammengekratzt. Der neue Pächter Miene Gruber steht im Strandbad Utting am Kochtopf. 4,5 Kilo Nudeln kochen für Schinkennudeln für die kleinen Optimisten-Segler vom Segelkurs bei der Segelschule Marx, die mittags zum Essen erwartet werden. Brezen und Croissants laden zum Frühstücken ein. An der Kaffeemaschine zaubert Minijobberin Lisa Zieseler einen Cappuccino. „Es fühlt sich an wie in Italien“, seufzt sie und lässt den Blick über das Blau schweifen. Dolce vita am Ammersee im Strandbad Utting.
Utting
