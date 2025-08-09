Icon Menü
Das Strandbad Utting glänzt nach Renovierung: Dolce Vita ohne Pommes – neue Speisen und ein schöner Ausblick warten.

Utting

Pommes gibt's im Strandbad Utting nicht mehr - dafür ganz viel Dolce Vita

Nach der Renovierung kann das Strandbad Utting jetzt ganzjährig genutzt werden. Pächter Miene Gruber begrüßt internationale Gäste im „Wohnzimmer von Utting“.
Von Dagmar Kübler
    Unter der großen Markise, die auch vor Regen schützt, lässt sich der Sommer im Strandbad Utting genießen.
    Unter der großen Markise, die auch vor Regen schützt, lässt sich der Sommer im Strandbad Utting genießen. Foto: Dagmar Kübler

    Eine leichte Brise treibt die Segelboote über den Ammersee, im Süden schimmert die Alpenkette, die „Augsburg“ schippert vorbei, Mutige springen vom Sprungturm, Sonnenanbeter dösen auf dem Holzsteg. Ein Junge hat Geld für eine Wundertüte zusammengekratzt. Der neue Pächter Miene Gruber steht im Strandbad Utting am Kochtopf. 4,5 Kilo Nudeln kochen für Schinkennudeln für die kleinen Optimisten-Segler vom Segelkurs bei der Segelschule Marx, die mittags zum Essen erwartet werden. Brezen und Croissants laden zum Frühstücken ein. An der Kaffeemaschine zaubert Minijobberin Lisa Zieseler einen Cappuccino. „Es fühlt sich an wie in Italien“, seufzt sie und lässt den Blick über das Blau schweifen. Dolce vita am Ammersee im Strandbad Utting.

