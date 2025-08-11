Generalsanierung der Ammerseebahn: Das ist bis Dezember noch zu erledigen.

Für vier Monate ist die Ammerseebahn - wie im vergangenen Jahr in diesem Zeitraum - ab Montag, 11. August, zwischen Geltendorf und Weilheim wieder gesperrt. Die Deutsche Bahn (DB) setzt ihre im vergangenen Jahr begonnene Generalsanierung der Strecke fort. Die Hauptarbeiten betreffen zwar den Abschnitt von Schondorf nach Geltendorf, aber auch zwischen Schondorf und Weilheim, wo im vergangenen Jahr Oberbau (Gleiskörper) und Untergrund weitgehend erneuert worden sind, sind noch so umfängliche Restarbeiten zu erledigen, dass auch hier keine Züge verkehren können. Fahrgäste der Bayerischen Regiobahn müssen also wieder in Busse umsteigen - und diese müssen zeitweise wegen der Wasserleitungssanierung in Dießen auch noch Umleitungen über Entraching fahren.

Dazu gehören auch noch Oberbau- und Untergrundarbeiten, die im vergangenen Jahr zwischen Schondorf und Weilheim nicht mehr erledigt werden konnten, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn informiert: „Vereinzelte Abschnitte mussten aufgrund der schlechten Untergrundverhältnisse und der dadurch aufwendigeren Sanierung auf 2025 verschoben werden.“ So werden neben den 7,5 Kilometern Untergrund und Oberbau zwischen Schondorf und Geltendorf auch noch weitere Untergrund-Abschnitte zwischen Schondorf und Utting (ein Kilometer), Utting und Riederau (2,5 Kilometer) und Riederau und Dießen (zwei Kilometer) erneuert, außerdem noch ein halber Kilometer Gleiskörper zwischen Schondorf und Utting.

Die Tiefenentwässerung war von vorneherein erst heuer vorgesehen

Noch unerledigt blieb südlich von Schondorf im vergangenen Jahr auch die Tiefenentwässerung, warum, das erklärt die DB-Sprecherin so: „Der Bau von Tiefenentwässerungen behindert den maschinellen Umbau, dieser wurde 2024 priorisiert. Bei der Erneuerung der Brücke über den Albangraben wurde die Sperrung der Strecke im vergangenen Jahr dazu genutzt, um eine Hilfsbrücke einzubauen. Während der diesjährigen Sperrung wird die Hilfskonstruktion wieder ausgebaut und die neue Brücke fertiggestellt.“

Nach Möglichkeit soll für die Untergrunderneuerung wieder eine RPM - eine Planumssanierungs- und Reinigungsmaschine. Bis zu 100 Meter pro Stunde schafft die Maschine. Im Idealfall wären die 13 Kilometer Untergrund bei einem Acht-Stunden-Tag also in drei bis vier Wochen fertig. Warum wird dann die Strecke vier Monate gesperrt?

Die große Maschine kam im vergangenen Jahr teilweise deutlich langsamer voran als gedacht

Die 100 Meter seien kaum machbar, verdeutlicht die DB-Sprecherin jedoch: „Aus den Erfahrungen des letzten Jahres wissen wir, dass bei den vorgefundenen Lehmlinsen nur Vortriebe von zehn Metern pro Stunde erreicht werden. Aus den Erfahrungen heraus wurden die Leistungsansätze angepasst. Außerdem kann aufgrund der Logistik auf der eingleisigen Strecke nur eine Großmaschine arbeiten. Bereiche, die nicht maschinell erneuert werden können, führen dazu, dass in dieser Zeit die Maschinen nur sehr eingeschränkt eingesetzt werden können. Auch dieses Jahr werde die RPM nicht überall arbeiten können, wo dies nicht möglich ist, muss gebaggert werden.