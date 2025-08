Lachener Straße in Dießen ist ab 18. August komplett gesperrt

Wie bereits mehrfach angekündigt, wird die Erneuerung der Wasserleitung in der Lachener Straße in der dritten bis fünften Sommerferienwoche zu Verkehrsbehinderungen in Dießen führen. Jetzt informiert der Markt Dießen detailliert über deren Umfang. Demnach wird die Lachener Straße vom 18. August bis 6. September abschnittsweise komplett gesperrt. Der Verkehr wird über Entraching umgeleitet.

Zunächst, am 18. und 19. August (Montag und Dienstag), kann der 300 Meter lange Abschnitt zwischen den Einmündungen der Prielstraße im Norden und der Seestraße im Süden nicht befahren werden, eine Zu- und Abfahrt an der Egerstraße ist nicht mehr möglich, ebenso kann nicht mehr über die Priel- und Von-Eichendorff-Straße umgeleitet werden, sodass großräumig über Herrenstraße/Hofmark und Entraching ausgewichen werden muss. Die Zu- und Abfahrt an der Prielstraße ist an diesen Tagen noch gegeben.

Drei Tage lang ist zwischen Seestraße und Tankstelle gesperrt

Für drei Tage (20. bis 22. August) verlängert sich der gesperrte Bereich dann von der Prielstraße zur Aral-Tankstelle (Lachener Straße 56) um weitere knapp 200 Meter, dann wird auch die Zu- und Abfahrt in die Prielstraße gesperrt.

Vom 23. August bis 6. September ist dann nur noch der Abschnitt zwischen der Prielstraße und der Tankstelle gesperrt, die Zufahrtssperren zur Eger- und Prielstraße werden aufgehoben.

Ab 6. September bis Bauende (voraussichtlich im Oktober) ist die Vollsperrung und damit die Umleitung über Entraching aufgehoben, es gilt wieder die innerörtliche Einbahnregelung über die Priel-, Von-Eichendorff-- und Neudießener Straße.

Während der Sperrzeiten haben die unmittelbaren Anwohner des Baustellenbereichs im Bedarfsfall freie Zufahrt.

Eine Ampellösung oder eine Nachtbaustelle wurden abgelehnt

Die Vollsperrungen wurden aus Sicherheitsgründen angeordnet, teilt der Markt Dießen mit. Die Optionen einer Ampellösung oder einer Nachtbaustelle erfüllen nach Einschätzung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten nicht die Kriterien, die im Notfall eine ungehinderte und schnelle Durchfahrt gewährleisten. Eine solche Lösung wurde daher abgelehnt. Der dargestellte zeitliche Ablauf setzt einen idealtypischen Verlauf der Baumaßnahme voraus. Im Falle von Schlechtwetterereignissen oder nicht vorhersehbaren baulichen Komplikationen ist mit Verzögerungen und längeren Vollsperrungen zu rechnen. (AZ)